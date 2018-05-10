В центре Нижнего Новгорода изменились маршруты автобусов и троллейбусов

В центре Нижнего Новгорода с 10 мая изменилось движение автобусов и троллейбусов. Корректировки маршрутов общественного транспорта связаны с началом подготовки к Фестивалю болельщиков FIFA-2018. Как сообщает пресс-служба городской администрации, изменения будут действовать в течение почти трех месяцев — до конца дня 1 августа.

Автобусы № 19, 45, 52, 90 и маршрутки Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, которые едут от Зеленского съезда в сторону площади Сенной, отправятся по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам.

Автобусы № 40, 74 и маршрутки Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, двигающиеся от площади Свободы к площади Сенной, проследуют по улицам Варварской, Пискунова, Минина и далее — по маршрутам.

Путь следования маршрутки Т-31, направляющейся от площади Сенной в сторону площади Минина и Пожарского, проляжет по улицам Минина, Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского.

Автобусы № 1, 68 и маршрутки Т-4, Т-31 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

Пассажиры автобусов № 19, 40, 45, 52, 74, 90 и маршруток Т‑24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-60, Т-69, Т-85, Т-90, Т-97, Т-98, следующих в направлении площади Сенной, смогут ожидать транспорт и выходить из него на временной остановке в районе универсама «Нижегородский».

Кроме того, маршрут троллейбусов № 9, 13, 17 и 31 на период подготовки и проведения Фестиваля болельщиков сократится до площади Свободы.

Напомним, на нижегородских дорогах увеличится число камер видеонаблюдения в связи с ЧМ-2018.