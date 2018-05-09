Чёрт: Мое мнение отличается от мнения большинства!

Группа «Пилот» 28 июня в Санкт-Петербурге и 5 июля в Москве сыграет концерты по заявкам. Сейчас на сайте коллектива открыто голосование за треки со всех альбомов команды. Интересно, что в выборе песен участвуют не только поклонники, но и сами музыканты. Илья Чёрт тоже отдавал свой голос за некоторые композиции. Артист заглянул гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих концертах его команды читайте только на НСН.

«Судя по итогам предварительного голосования, песни, которые я хотел увидеть в трек-листе, в него не войдут. То есть, здесь была соблюдена исключительная демократия, все было честно. Было несколько песен, за которые я ратовал, но, похоже, в программу концертов они не войдут, потому, что голосов за другие композиции было отдано явно больше. Получается, что мое мнение отличается от мнения большинства», — резюмировал артист.

Сейчас на сайте группы «Пилот» опубликованы промежуточные результаты голосования. Но повлиять на трек-лист грядущих концертов по заявкам все еще можно. Голосование продлиться до 1 июня.