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Чёрт: Мое мнение отличается от мнения большинства!
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Чёрт: Мое мнение отличается от мнения большинства! 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Группа «Пилот» 28 июня в Санкт-Петербурге и 5 июля в Москве сыграет концерты по заявкам. Сейчас на сайте коллектива открыто голосование за треки со всех альбомов команды. Интересно, что в выборе песен участвуют не только поклонники, но и сами музыканты. Илья Чёрт тоже отдавал свой голос за некоторые композиции. Артист заглянул гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящих концертах его команды читайте только на НСН.
«Судя по итогам предварительного голосования, песни, которые я хотел увидеть в трек-листе, в него не войдут. То есть, здесь была соблюдена исключительная демократия, все было честно. Было несколько песен, за которые я ратовал, но, похоже, в программу концертов они не войдут, потому, что голосов за другие композиции было отдано явно больше. Получается, что мое мнение отличается от мнения большинства», — резюмировал артист.
Сейчас на сайте группы «Пилот» опубликованы промежуточные результаты голосования. Но повлиять на трек-лист грядущих концертов по заявкам все еще можно. Голосование продлиться до 1 июня.
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