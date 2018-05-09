В «Майском вальсе» закружились вологжане на площади Революции

Танцевальные пары вышли на площадь Революции в финале Парада Победы после прохождения «Бессмертного полка». Вальс исполнили 150 пар.

Среди танцоров — ветераны, посетители центра «Забота» и участники «Академии балов». Впервые в этом году к ним присоединились известные танцевальные коллективы Вологды. Общая деталь для всех — белый шарф. Он символизирует надежду, которая вела людей через все военные годы.

Знаменитый «Майский вальс» создан почти 30 лет назад на слова поэта — фронтовика Михаила Ясеня. По официальной версии — текст родился под впечатлением общей атмосферы победного мая. По неофициальной — на основе конкретной истории. В одном из домов освобождённой Вены советские солдаты обнаружили почти не пострадавшее пианино. Кто-то из воинов, умевший играть, открыл крышку, попробовал наиграть «Венский вальс».

Получилось, и вдруг откуда-то, словно из-под земли, донеслись звуки скрипки — играли ту же самую мелодию. Не сразу, но удалось найти вход в подвал, откинули завалы и помогли оттуда выбраться хозяину дома — музыканту — со всей его семьёй. Австрийцы были удивлены, что советские солдаты знают музыку их Родины. Но попробовали подыграть — кто на чём мог. Вскоре с улицы присоединился аккордеон. Потом гитара — это музыку услышали проходящие мимо пехотинцы. А вскоре прямо на улице играл сборный оркестр — скрипки, гармони, гитары, балалайки, контрабас, то самое пианино — его вытащили совместными усилиями. Играли музыку самую разнообразную, пели, плясали — Вена праздновала освобождение.