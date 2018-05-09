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Оркестры, вокалисты и танцоры: весь день на площади Революции творческий марафон в честь победного дня
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Оркестры, вокалисты и танцоры: весь день на площади Революции творческий марафон в честь победного дня 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В течение всего дня сегодня на сцене на площади Революции будут выступать творческие коллективы. Сменять друг друга они будут каждый час.
Зрители уже увидели концерт «Одна на всех Победа» с участием хоровых коллективов Вологды, а также посмотрели программу оркестра народных инструментов «Перезвоны» «Если мы войну забудем».
С 13 часов выступают победители конкурса-фестиваля «Песни военных лет», далее на сцену выйдет оркестр духовых инструментов «Классик-модерн бэнд». С трех часов дня зазвучат «Мелодии мая», затем творческую эстафету подхватят вологодские коллективы, подготовившие программу «Победа остается молодой». За ними в 18 часов стартует Фестиваль школьных агитбригад и в семь вечера концерт ансамбля песни и пляски «Череповец».
Одним из самых ярких станет большой праздничный концерт «Вологжане за Победу». Вокальный проект объединил 17 коллективов. Прозвучат выступления профессиональных артистов и педагогов, бизнесменов, общественников, волонтеров Победы, сотрудников Центра по работе с населением, депутатов, журналистов. К примеру, песню «Любимый город», подготовила обладательница звания «Учитель года», преподаватель информатики школы № 41 Мария Иванова. А «Корреспондентскую застольную» исполнят вологодские журналисты.
Финальным аккордом праздника станет праздничный фейерверк. Он начнется сразу после завершения концерт в 22 часа.
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