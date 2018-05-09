Молодые солисты Мариинского театра выступили в День Победы в Херсонесе

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. / ТАСС /. Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра выступили в честь Дня Победы в античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический», передает корреспондент ТАСС.

"Мы приехали с особым чувством, уже второй праздник Победы мы в Севастополе, мы постарались в программу включить много военных песен. Мне как руководителю, педагогу, воспитателю важно, что в этот великий день молодые, современные оперные певцы будут здесь петь, как-то для нас всех этот город очень близок к военной теме, и чувство патриотизма он, конечно, воспитывает у ребят. Мы никогда не забудем прошлогодний концерт, когда мы пели вместе с нашими слушателями", — сказала журналистам перед концертом художественный руководитель академии, народная артистка России Лариса Гергиева

Концерт молодых солистов Мариинского театра в День Победы в Севастополе проводится уже во второй раз в рамках Московского Пасхального фестиваля — крупнейшего музыкального форума России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей по стране.