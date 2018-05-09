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Молодые солисты Мариинского театра выступили в День Победы в Херсонесе
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Молодые солисты Мариинского театра выступили в День Победы в Херсонесе 

ТАСС 1 час назад
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 мая. /ТАСС/. Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра выступили в честь Дня Победы в античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический», передает корреспондент ТАСС.
"Мы приехали с особым чувством, уже второй праздник Победы мы в Севастополе, мы постарались в программу включить много военных песен. Мне как руководителю, педагогу, воспитателю важно, что в этот великий день молодые, современные оперные певцы будут здесь петь, как-то для нас всех этот город очень близок к военной теме, и чувство патриотизма он, конечно, воспитывает у ребят. Мы никогда не забудем прошлогодний концерт, когда мы пели вместе с нашими слушателями", — сказала журналистам перед концертом художественный руководитель академии, народная артистка России Лариса Гергиева.
Помимо военных песен, севастопольцы и гости города услышали лучшие русские романсы и мировые оперные шедевры в исполнении Антонины Весениной (колоратурное сопрано), Анжелики Минасовой (сопрано), Саввы Хастаева (тенор), Ильи Селиванова (тенор), Ярослава Петряника (баритон), Марии Баянкиной (сопрано), Анатолия Кузнецова (концертмейстер).
Концерт молодых солистов Мариинского театра в День Победы в Севастополе проводится уже во второй раз в рамках Московского Пасхального фестиваля — крупнейшего музыкального форума России, который ежегодно собирает сотни тысяч слушателей по стране.
Фестиваль был создан в 2002 году по инициативе художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева и правительства Москвы. В 2003 году при поддержке президента РФ Владимира Путина фестиваль стал всероссийским.
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