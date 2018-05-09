Кристина Агилера анонсировала первый за 10 лет концертный тур

Певица Кристина Агилера назвала даты своего первого за 10 лет концертного тура, сообщает Rolling Stone.

Тур в поддержку альбома Liberation начнется 25 сентября в Голливуде. Всего Агилера даст 22 концерта на 20 площадках в Северной Америке. Первый сингл альбома Accelerate был записан вместе с рэпером 2Chainz и спродюсирован Канье Уэстом. В записи еще одного трека приняла участие певица Деми Ловато.

Ранее сообщалось, что альбом Liberation, который должен выйти 15 июня 2018 года, стал первой номерной пластинкой Агилеры за шесть лет. Певица заявила, что при его написании вдохновлялась хип-хопом.