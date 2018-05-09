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Вечера романсов Чайковского пройдут в столичном «Аптекарском огороде» 13 и 19 мая
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Вечера романсов Чайковского пройдут в столичном «Аптекарском огороде» 13 и 19 мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Баритон Денис Апполонин и пианист-виртуоз Филипп Чельцов исполнят концертную программу «Вечер романсов Чайковского» в столичном «Аптекарском огороде» 13 и 19 мая, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.
«В рамках программы по возрождению камерной музыки в России и Весеннего фестиваля цветов в старинной лаборатории XIX века в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 13 и 19 мая представят концертную программу «Вечер романсов Чайковского» в исполнении баритона Дениса Апполонина и пианиста-виртуоза, композитора, органиста, тапера Филиппа Чельцова, известного своими блистательными фортепианными импровизациями», — говорится в сообщении.
К этому времени на Весеннем фестивале цветов распустятся 100 тысяч тюльпанов, сакура, магнолии, яблони, вишни, абрикосы, черешни, сливы, миндаль, черемуха, огромная уссурийская груша и другие растения.
Монографический концерт посвящен творчеству великого классика русской музыки — Петра Чайковского. В основе программы — произведения в жанре романса. Эти сугубо камерные пьесы складываются в лирический дневник композитора. Подобно поэтическим экспромтам и живописным этюдам, они запечатлели в себе мимолетные движения души художника, его сокровенные переживания.
Денис Апполонин — лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов. В 2014 году окончил факультет искусств МГУ имени Ломоносова, класс заслуженной артистки РФ Шутовой. Был приглашен в академию молодых оперных певцов Мариинского театра, солистом которой являлся до 2015 года. Стажировался в Италии у прославленного маэстро Вито Марии Брунетти. С 2016 ведет активную концертную деятельность.
Филипп Чельцов — лауреат международных музыкальных конкурсов, органист, композитор, руководитель первого и единственного в России Центра импровизационной музыки «Таперский клуб» в «Аптекарском огороде». Окончил Колледж имени Гнесиных, сейчас — студент Московской консерватории, факультет композиции.
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