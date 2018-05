alt-J: «Мы бы не разрешили Илону Маску использовать наши песни»

Трое друзей-интеллектуалов из Лидса создают узнаваемый арт-рок с элементами фолка и психоделики (спорим, треки alt-J вы угадаете с трех нот), зашифровывают в песнях замысловатые коды, который год собирают престижные награды и хвалебные отзывы критиков (а ребятам при этом даже 30 нет). Как вы понимаете, не задать именитым британцам пару-тройку вопросов накануне российских концертов было невозможно.

Вашей группе уже 10 лет. Как ощущения от такого опыта за спиной? Что бы вы сказали себе десятилетней давности?

Это было дико увлекательное путешествие! Я бы посоветовал себе прежнему начать вести дневник и делать больше фотографий.

А что насчет следующего десятилетия? Какие глобальные цели вы перед собой ставите, когда уже столько всего достигнуто?

На самом деле мы не ставим себе каких-то особых целей. Если через десять лет мы все еще будем группой друзей, которые вместе делают музыку, — этого будет вполне достаточно для нас.

Вы когда-нибудь всерьез представляли, что занимаетесь чем-либо кроме музыки? Или после стольких лет музыкальной карьеры такие мысли вызывают мурашки?

Да, на самом деле у нас не было в планах становится профессиональными музыкантами, пока мы не поняли, что группа набирает успех, и из этого может что-то получится. Когда я поступал в университет, я вообще планировал стать учителем.

Совсем недавно вы взяли премию NME как лучшая британская группа. Если бы вы сами выбирали победителей, кому из списка номинантов вы бы вручили эту награду?

Мы бы отдали награду Kasabian.

Расскажите об обложке вашего последнего альбома Relaxer? Что там вообще происходит?

Это кадр из игры LSD: Dream Emulator для PlayStation 1990 года. Мы нашли его в интернете и пришли в восторг от того, как все это выглядит.

Какая история у песни Hit Me Like That Snare? Не самый характерный трек для alt-J, но определенно один из самых сильных в альбоме.

Hit Me Like That Snare началась со спонтанного джема в студии, после чего Джо (вокалист группы Джо Ньюмэн — прим. ред.) очень быстро придумал слова для этой музыки. Мы записали трек, используя фрагменты нашего джема, поэтому в самом начале песни вы даже можете услышать, как я считаю!

Как возникла идея сделать вставку на японском языке?

Мы просто очень любим Японию и японскую культуру.

Ваши выступления — тот еще перфоманс! Кто отвечает за визуальное оформление концертов? Вы сами участвуете в подборе видеоряда, световых эффектов?

Всем этим занимается очень талантливая команда под названием Fragment Nine, с которой мы работаем уже много лет. Мы оставляем дизайн за ними и, когда все уже готово, даем свое одобрение.

В клипе In Cold Blood закадровый текст читает сам Игги Поп. Расскажите, кто и как придумал пригласить его для участия в клипе?

Это была идея режиссера (Каспер Балслев — прим. ред.), но нам она очень понравилась.

Как известно, Игги обожает сотрудничество с молодым поколением музыкантов. Вы хотели бы поработать с ним плотнее, например, записать совместный трек?

Ох, я не думаю, что из этого что-то бы вышло. Нам не очень легко даются коллаборации с другими музыкантами.

Вы уже не раз выступали в Москве и Петербурге с концертами. Ваши поклонники в России отличаются от всех остальных? Многие ваши коллеги по цеху признаются, что в России у них особенно любвеобильные фанаты.

Я бы так не сказал — у нас по всему миру очень милые и любвеобильные фанаты.

Если бы Илон Маск предложил вам запустить следующую Tesla в космос с вашей песней на борту, какой бы трек вы отправили в межгалактическое путешествие?

Честно говоря, если бы я принимал такое решение, то вообще не дал бы этому парню использовать наши треки. Вот так.

Готовьтесь подпевать alt-J 11 мая в Санкт-Петербурге (А2 Green Concert) и 12 мая в Москве (Известия-Hall).