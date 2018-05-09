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Жители Петербурга хором спели песни военных лет
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Жители Петербурга хором спели песни военных лет 

Мир24 1 час назад
Фото: otr-online.ru
В честь Дня Победы в Санкт-Петербурге прошел музыкальный флешмоб. Несколько тысяч человек хором исполняли песни военных лет, передает телеканал «МИР 24». На площади у Казанского собора народный хор исполнил самые известные и любимые композиции — «Катюшу», «Смуглянку» и, конечно, «День Победы». Перед началом акции организаторы раздали участникам буклеты со словами фронтовых песен. Дирижировали концертом актеры театра и кино.
«Песней можно не только поздравить, песней можно жить. Раньше наши бабушки и дедушки говорили: «Нам песня строить и жить помогает». Мы сегодня здесь, чтобы продолжить традицию. Я четвертый год прихожу со своими школьниками, вот они, видите, флаги поднимают», — рассказала участница акции «Народный хор Победы» Елена Люблина.
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