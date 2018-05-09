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Праздничный концерт ко дню Победы прошел в быловском ДК «Юбилейный»
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Праздничный концерт ко дню Победы прошел в быловском ДК «Юбилейный» 

MosDay.ru 9 мая 2018
Накануне торжеств по случаю Дня Победы в быловском ДК «Юбилейный» прошел праздничный концерт, посвященный празднованию 73-й годовщины Дня Победы. «Это радость со слезами на глазах» — программой под таким названием все зрители были тронуты до глубины души. Со сцены звучали песни военных лет, участники творческих коллективов ДК «Юбилейный» и ДК «Звездный» показывали театрально-художественные и танцевальные композиции. После концерта для ветеранов был организован праздничный стол.. Праздничный концерт 8.05. в ДК «Юбилейный прошел Праздничный концерт, посвященный празднованию 73-й годовщины Дня Победы „Эта радость со слезами на глазах“, все зрители были тронуты до глубины души, театральными постановками и песнями военных лет, после концерта для ветеранов был организован праздничный стол
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