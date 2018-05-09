Элтон Джон рассказал о предупреждении для Эда Ширана

"У меня был здравый смысл, чтобы понять, что я не буду номером 1 вечно. Я знал, что кто-то другой возьмет верх…Эд пройдет через это, и мы об этом говорили. Я сказал: «Придет время, когда это не будет происходить каждый раз, и ты должен это принять», — заявил Элтон Джон.