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Элтон Джон рассказал о предупреждении для Эда Ширана
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Элтон Джон рассказал о предупреждении для Эда Ширана 

Газета.Ru 1 час назад
Сэр Элтон Джон рассказал, что предупредил своего друга, певца Эда Ширана о том, что слава последнего «не будет длиться вечно». Об этом сообщает Evening Standard.
"У меня был здравый смысл, чтобы понять, что я не буду номером 1 вечно. Я знал, что кто-то другой возьмет верх…Эд пройдет через это, и мы об этом говорили. Я сказал: «Придет время, когда это не будет происходить каждый раз, и ты должен это принять», — заявил Элтон Джон.
Ранее сообщалось, что Ширан и Леди Гага примут участие в записи альбома для Элтона Джона.
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