Ещё
«Хор Турецкого» исполнил «Песни Победы» на площади Белорусского вокзала в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хор Турецкого» исполнил «Песни Победы» на площади Белорусского вокзала в Москве 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano выступили с праздничным концертом на площади Белорусского вокзала Москвы в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выступление прошло в рамках масштабного марафона «Песни Победы».
Художественный руководитель Soprano и «Хора Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий рассказал перед концертом журналистам, что за девять дней в рамках акции музыканты посетили восемь стран. «Сейчас мы на экваторе, в самом главном в городе, на концерте. У нас уже была Австрия, Париж, Берлин, Минск, завтра будет концерт в Израиле, послезавтра — в Генеральной Ассамблее ООН», — сказал он.
Руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский в свою очередь отметил, что Михаил Турецкий — непревзойденный мастер проводить концерты на открытых площадках. «В Берлине было больше 20 тыс. человек. Это особый талант, особое искусство управлять такой огромной аудиторией, тем более, аудиторией очень разной — не говорящей на русском языке, но слушающей русские песни военных лет», — подчеркнул Кибовский.
Маэстро признался, что Белорусский вокзал для него особое место. «Сюда приехал жить из Белоруссии мой отец вместе с моей мамой, отсюда отец уходил на фронт в 1941 году. В этом районе Белорусского вокзала я родился, мы здесь долго жили. Сегодня Белорусский вокзал — это площадь, которой Москва может гордиться», — рассказал он журналистам.
Песни о войне, мире и любви
По традиции в программу концерта вошли «лучшие песни о войне и мире, подвиге и, конечно, о любви». «Когда мы создавали этот проект с Департаментом культуры, Александр Владимирович [Кибовский] сказал, что очень важная песня, которая должна прозвучать,
это „Хотят ли русские войны“, — поделился музыкант.
По словам Турецкого, в этой песне заложена главная мысль, которую коллектив хочет донести с помощью своей акции. „Мы говорим о том, что нам нравится побеждать, но победа любой ценой — это очень трудная штука. Мы должны не допустить войны, это главная история, мы не хотим воевать“, — сказал он. Все страны должны объединиться для сохранения „хрупкого мира на нашей планете“, добавил маэстро.
До начала концерта, Турецкий выразил пожелание, чтобы вся площадь пела вместе с хором. Первую же песню — „Бессмертный полк“ — люди на площади встретили бурными овациями, пели все, даже маленькие дети. Во время исполнения „Священной войны“ встали и приглашённые гости на трибунах. „Ровно 77 лет назад звучала эта песня на этой площади“, — провозгласил Турецкий со сцены.
Одним из трогательных моментов концерта стало исполнение юной Эммой Турецкой, дочерью Михаила Турецкого, песни „Жди меня“.
Премьера проекта „Песни Победы“ была приурочена к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году „Хор Турецкого“ 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года — в Берлине. Зрителями концерта в столице Германии стали около 20 тыс. человек, онлайн-трансляция в интернете собрала более 8 млн просмотров. Тогда было принято решение расширить географию проекта.
ТАСС: последние новости
Молодые солисты Мариинского театра выступили в День Победы в Херсонесе СМИ: британцы назвали "Perfect" Эда Ширана лучшей песней всех времен "Гоголь-центр" покажет спектакль Серебренникова на фестивале в Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру30
Как сейчас выглядят актрисы из сериалов 90-х
У Любови Толкалиной начался страстный роман19
На Самойлову набросились зрители25
«Можно отказать любому мужчине на планете»
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
06:50
Худшие эротические сцены в кино
Кино
03:45
Каких кинозвезд не узнать на детских фото
Кино
04:53
Звезды-толстяки, которые заставили себя похудеть
Кино
02:53
Советский режиссёр приглашал на кастинг в отель
Кино
05:24
Секреты кино, о которых вы не знали
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение