«Хор Турецкого» исполнил «Песни Победы» на площади Белорусского вокзала в Москве

МОСКВА, 9 мая. / ТАСС /. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano выступили с праздничным концертом на площади Белорусского вокзала Москвы в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Выступление прошло в рамках масштабного марафона «Песни Победы».

Художественный руководитель Soprano и «Хора Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий рассказал перед концертом журналистам, что за девять дней в рамках акции музыканты посетили восемь стран. «Сейчас мы на экваторе, в самом главном в городе, на концерте. У нас уже была Австрия, Париж, Берлин, Минск, завтра будет концерт в Израиле, послезавтра — в Генеральной Ассамблее ООН », — сказал он.

Руководитель столичного Департамента культуры Александр Кибовский в свою очередь отметил, что Михаил Турецкий — непревзойденный мастер проводить концерты на открытых площадках. «В Берлине было больше 20 тыс. человек. Это особый талант, особое искусство управлять такой огромной аудиторией, тем более, аудиторией очень разной — не говорящей на русском языке, но слушающей русские песни военных лет», — подчеркнул Кибовский.

Маэстро признался, что Белорусский вокзал для него особое место. «Сюда приехал жить из Белоруссии мой отец вместе с моей мамой, отсюда отец уходил на фронт в 1941 году. В этом районе Белорусского вокзала я родился, мы здесь долго жили. Сегодня Белорусский вокзал — это площадь, которой Москва может гордиться», — рассказал он журналистам.

Песни о войне, мире и любви

По традиции в программу концерта вошли «лучшие песни о войне и мире, подвиге и, конечно, о любви». «Когда мы создавали этот проект с Департаментом культуры, Александр Владимирович [Кибовский] сказал, что очень важная песня, которая должна прозвучать,

это „Хотят ли русские войны“, — поделился музыкант.

По словам Турецкого, в этой песне заложена главная мысль, которую коллектив хочет донести с помощью своей акции. „Мы говорим о том, что нам нравится побеждать, но победа любой ценой — это очень трудная штука. Мы должны не допустить войны, это главная история, мы не хотим воевать“, — сказал он. Все страны должны объединиться для сохранения „хрупкого мира на нашей планете“, добавил маэстро.

До начала концерта, Турецкий выразил пожелание, чтобы вся площадь пела вместе с хором. Первую же песню — „Бессмертный полк“ — люди на площади встретили бурными овациями, пели все, даже маленькие дети. Во время исполнения „Священной войны“ встали и приглашённые гости на трибунах. „Ровно 77 лет назад звучала эта песня на этой площади“, — провозгласил Турецкий со сцены.

Одним из трогательных моментов концерта стало исполнение юной Эммой Турецкой, дочерью Михаила Турецкого, песни „Жди меня“.

Премьера проекта „Песни Победы“ была приурочена к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году „Хор Турецкого“ 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года — в Берлине. Зрителями концерта в столице Германии стали около 20 тыс. человек, онлайн-трансляция в интернете собрала более 8 млн просмотров. Тогда было принято решение расширить географию проекта.