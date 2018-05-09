Песни военных лет прозвучали 9 мая в нижегородском театре оперы и балета 

В Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А. С. Пушкина 9 мая состоялся музыкальный салон «Песни, хранящие память», посвященный Дню Победы.
В исполнении ведущих артистов театра Надежды Масловой, Светланы Ползиковой, Екатерины Ефремовой, Виктора Ряузова, Алексея Доронина, Михаила Наумова, Алексея Кошелева и концертмейстера Натальи Кубасовой прозвучали песни о войне и песни военных лет. «Смуглянка», «Жди меня», Случайный вальс», «Вечер на рейде» и другие самые любимые и родные слова и мелодии вошли в программу концерта. Каждая из песен имеет интересную историю. Ведущая концерта — Елена Третьякова — рассказала зрителям эти истории.
Например, популярнейшая военная песня «Огонек» на стихи Михаила Исаковского исполняется под мелодию неизвестного автора: стихотворение было опубликовано в газете «Правда» в 1943 году, а мелодию прислал в редакцию неизвестный читатель. С тех пор на грампластинках с этой песней всегда писали: «музыка народная».