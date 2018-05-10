«Хор Турецкого» исполнил «Песни Победы» на Белорусском вокзале в Москве

Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и группа Soprano дали концерт на Белорусском вокзале Москвы в честь 73-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Музыканты выступили в рамках марафона «Песни Победы», который проходит в восьми странах мира. В исполнении «Хора Турецкого» зрители услышали всеми любимые песни военных лет.