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«Хор Турецкого» исполнил «Песни Победы» на Белорусском вокзале в Москве
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«Хор Турецкого» исполнил «Песни Победы» на Белорусском вокзале в Москве 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и группа Soprano дали концерт на Белорусском вокзале Москвы в честь 73-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Музыканты выступили в рамках марафона «Песни Победы», который проходит в восьми странах мира. В исполнении «Хора Турецкого» зрители услышали всеми любимые песни военных лет.
«Дорогие друзья, акция Песни Победы при поддержке правительства Москвы — исторический марафон. За девять дней мы проехали восемь стран. Мы сейчас в экваторе, в самом главном городе, на концерте, у нас уже была Австрия, Париж, Берлин, Любляна, Минск. Завтра будет концерт в Израиле, послезавтра — в Генеральной Ассамблее ООН и с видом на статую Свободы в Нью-Йорке в Бэттери-Парк 12-го числа. Итого — девять дней, восемь стран и пять поколений граждан задействованы в этой акции, люди разных национальностей», — рассказал руководитель музыкального ансамбля Михаил Турецкий.
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