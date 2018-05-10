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«Хор Турецкого» выступит в Израиле в рамках международного марафона «Песни Победы»
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«Хор Турецкого» выступит в Израиле в рамках международного марафона «Песни Победы» 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano выступят в четверг с праздничным концертом в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Амфитеатре города Ашдод на юге Израиля. Выступление станет частью масштабного марафона «Песни Победы», который проходит в майские дни в этом году в восьми странах мира, сообщили ТАСС в оргкомитете марафона.
С 3 мая музыканты представляли шоу «Песни Победы» под международным названием Unity Songs в Париже, Любляне, Вене, Берлине и Минске. Везде концерты сопровождались аншлагом. 9 мая «Хор Турецкого» и Soprano дали праздничный концерт на площади Белорусского вокзала Москвы.
Музыкальная дипломатия
Проект «Песни Победы» создали в 2015 году, когда мир отмечал 70-летие окончания Второй мировой войны. Идея расширить его географию и преобразовать в уникальный исторический марафон возникла у Михаила Турецкого после того, как в мае прошлого года в Берлине состоялся концерт, собравший около 20 тыс. зрителей. О популярности проекта свидетельствует и тот факт, что в интернете его онлайн-трансляция набрала более 8 млн просмотров.
"Мы хотели сделать мощную, дружелюбную музыкальную историю, и это нам удалось, — отметил Турецкий. — Наш проект — это культурная дипломатия. Сохранить этот хрупкий мир мы стремимся через музыку".
В этом году следующим после Израиля этапом проекта станут США. Изначально никто не верил, что акцию возможно провести в Соединенных Штатах из-за сложностей с получением американской визы россиянами, заметил Турецкий. Однако удалось договориться сразу о двух выступлениях: 11 мая в Зале Генеральной Ассамблеи ООН, а 12 мая в Вагнер Парке на Бэттери парк сити, с видом на Статую Свободы.
Опера, рок и джаз
Российские и зарубежные рецензенты признали «Хор Турецкого» музыкальным феноменом XXI века. За свою 25-летнюю историю прославленный коллектив поднимался на сцену более 5 тыс. раз, в гастрольных поездках он преодолел почти 3 млн км.
Залогом этого успеха стали уникальные голоса артистов и присущая им манера исполнения. Сегодня репертуар «Хора Турецкого» включает и оперные шедевры, и композиции рок— музыки и джаза. Коллектив восторженно принимали в Великобритании, Германии, Израиле, США и десятках других стран.
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