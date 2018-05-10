«Хор Турецкого» выступит в Израиле в рамках международного марафона «Песни Победы»

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. / ТАСС /. Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano выступят в четверг с праздничным концертом в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Амфитеатре города Ашдод на юге Израиля. Выступление станет частью масштабного марафона «Песни Победы», который проходит в майские дни в этом году в восьми странах мира, сообщили ТАСС в оргкомитете марафона.

С 3 мая музыканты представляли шоу «Песни Победы» под международным названием Unity Songs в Париже, Любляне, Вене, Берлине и Минске. Везде концерты сопровождались аншлагом. 9 мая «Хор Турецкого» и Soprano дали праздничный концерт на площади Белорусского вокзала Москвы.

Музыкальная дипломатия

Проект «Песни Победы» создали в 2015 году, когда мир отмечал 70-летие окончания Второй мировой войны. Идея расширить его географию и преобразовать в уникальный исторический марафон возникла у Михаила Турецкого после того, как в мае прошлого года в Берлине состоялся концерт, собравший около 20 тыс. зрителей. О популярности проекта свидетельствует и тот факт, что в интернете его онлайн-трансляция набрала более 8 млн просмотров.

"Мы хотели сделать мощную, дружелюбную музыкальную историю, и это нам удалось, — отметил Турецкий. — Наш проект — это культурная дипломатия. Сохранить этот хрупкий мир мы стремимся через музыку".

В этом году следующим после Израиля этапом проекта станут США. Изначально никто не верил, что акцию возможно провести в Соединенных Штатах из-за сложностей с получением американской визы россиянами, заметил Турецкий. Однако удалось договориться сразу о двух выступлениях: 11 мая в Зале Генеральной Ассамблеи ООН , а 12 мая в Вагнер Парке на Бэттери парк сити, с видом на Статую Свободы.

Опера, рок и джаз

Российские и зарубежные рецензенты признали «Хор Турецкого» музыкальным феноменом XXI века. За свою 25-летнюю историю прославленный коллектив поднимался на сцену более 5 тыс. раз, в гастрольных поездках он преодолел почти 3 млн км.

Залогом этого успеха стали уникальные голоса артистов и присущая им манера исполнения. Сегодня репертуар «Хора Турецкого» включает и оперные шедевры, и композиции рок— музыки и джаза. Коллектив восторженно принимали в Великобритании, Германии, Израиле, США и десятках других стран.