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Центральный военный оркестр выступит сегодня у храма Христа Спасителя
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Центральный военный оркестр выступит сегодня у храма Христа Спасителя 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С началом Великой Отечественной войны практически все джазовые и эстрадные музыканты были сформированы в музыкальные коллективы и постоянно выезжали выступать перед военнослужащими на линию фронта.
Сегодня музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России дадут концерт у храма Христа Спасителя. В программе выступления известные советские и российские песни о Великой Отечественной войне, которые музыканты исполнят, в том числе, и в джазовых аранжировках.
С началом Великой Отечественной войны практически все джазовые и эстрадные музыканты были сформированы в музыкальные коллективы и постоянно выезжали выступать перед военнослужащими на линию фронта.
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