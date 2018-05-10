Центральный военный оркестр выступит сегодня у храма Христа Спасителя

С началом Великой Отечественной войны практически все джазовые и эстрадные музыканты были сформированы в музыкальные коллективы и постоянно выезжали выступать перед военнослужащими на линию фронта.

Сегодня музыканты Центрального военного оркестра Минобороны России дадут концерт у храма Христа Спасителя . В программе выступления известные советские и российские песни о Великой Отечественной войне, которые музыканты исполнят, в том числе, и в джазовых аранжировках.

С началом Великой Отечественной войны практически все джазовые и эстрадные музыканты были сформированы в музыкальные коллективы и постоянно выезжали выступать перед военнослужащими на линию фронта.