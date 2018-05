Российские участники Международного конкурса песни «Евровидение»

Россия принимает участие в международном конкурсе песни «Евровидение» с 1994 года. В 1996, 1998, 1999 и 2017 годах российские певцы не участвовали в финале конкурса.

В 1996 году из-за превышения количества стран устроителям пришлось проводить дополнительный отбор, и россиянин Андрей Косинский его не прошел. Спустя два года Россия не попала в число участников конкурса согласно определяющемуся результатами предыдущих лет рейтингу. В 1999 году Россия оказалась вне «Евровидения», так как годом ранее приняла решение не транслировать конкурс в прямом эфире из-за отсутствия российского представителя, а по правилам «Евровидения» такая трансляция обязательна.

В 2017 году на «Евровидении» в Киеве (Украина) Россию должна была представлять Юлия Самойлова с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Европейский вещательный союз (ЕВU) предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале заявили, что считают эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации канал не считает возможным транслировать конкурс. ЕВU заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернатив.

Первой российской участницей международного телеконкурса «Евровидение», который проходил в Дублине (Ирландия), стала в 1994 году Мария Кац под псевдонимом «Юдифь». С песней «Вечный странник» она заняла девятое место из 25.

Мария Кац родилась 23 января 1973 года в Москве. Российская певица, пела в составе музыкальных групп «Квартал», «Лига Блюза», «Мерилэнд», была бэк-вокалисткой у многих известных российских исполнителей. Лауреат звания «Голос России». Солистка группы Balls of fire. Основатель компании звукозаписи «Хит Старт». Голосом Марии поют персонажи русских версий голливудских фильмов (мюзикл «Чикаго») и мультфильмов ("Анастасия", «Рапунцель»), она озвучивает рекламные ролики.

В 2006-2007 годах Мария занималась подготовкой конкурсантов на детский конкурс песни «Евровидение». Автор собственной системы вокального мастерства.

В Международном конкурсе песни «Евровидение», проходившем 13 мая 1995 года в Дублине (Ирландия) от России участвовал известный российский певец Филипп Киркоров . Он занял 17-е место.

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в Варне. Многократный обладатель премий «Овация», «Золотой граммофон», «МУЗ-ТВ», «Стопудовый Хит», награды World Music Awards, как самый популярный исполнитель России, лауреат ежегодного фестиваля «Песня Года». Награжден премией кинофестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль».

В настоящее время Филипп Киркоров продюсирует артистов и группы и выступает с собственными концертными программами. В 2009 году Филип Киркоров был ведущим конкурса Евровидение, который проходил в Москве.

В 1997 году в конкурсе песни «Евровидение», который прошел 3 мая в Дублине (Ирландия), приняла участие Алла Пугачева . Она заняла 15-е место из 25.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Советская и российская эстрадная певица, народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии РФ (1995). За годы творческой деятельности Аллой Пугачевой создано множество концертных программ. Наряду с активной концертной деятельностью принимала участие в десятках престижных фестивалях и конкурсах песни, как в качестве участницы, так и в качестве члена жюри. Пугачева — обладательница уникальной коллекции званий, призов, наград. Кембриджский международный биографический центр наградил ее именной медалью «2000 выдающихся музыкантов XX века».

В 2000 году Россию на конкурсе «Евровидение» представляла Алсу. Конкурс прошел в Стокгольме (Швеция). Алсу исполняла песню на английском языке Solo и стала первой российской певицей, занявшей на конкурсе второе место.

Алсу (Алсу Абрамова, девичья фамилия — Сафина) родилась 27 июня 1983 года. Музыкальная карьера Алсу началась в 1998 году, когда певице было 15 лет. Большую популярность ей принесла песня «Зимний сон». Дискография певицы включает несколько альбомов, среди которых «Алсу» (1999), Alsou (на английском языке, 2001), «Мне приснилась осень» (2002), «19» (2003), «Самое главное» (2008), «Родная Речь» (2008), «Письма, пришедшие с войны» (2015) и др.

В 2001 году от России на конкурсе песни «Евровидение» выступала группа «Мумий Тролль». Конкурс прошел 12 мая 2001 года в Копенгагене (Дания). С песней Lady alpine blue группа заняла 12-е место. «Мумий Тролль» — российская рок-группа из Владивостока. Образовалась в 1983 году. Автор песен, вокалист и лидер группы — Илья Лагутенко . Стилистику группы Лагутенко характеризует термином «рокапопс». Группа является обладательницей премий «Овация», «Золотой Граммофон», FUZZ, MTV Russia Music Awards, «МУЗ-ТВ» и др. Ее дискография включает более 10 студийных альбомов, среди них — Polar Bear (2010), «Редкие земли» (2010), Vladivostok (2012), Hey Tovarish! (2012), «Мумикам от Тролликов. Поспи, рок-н-ролл» (2012), Malibu Alibi (2016), «ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД» (2018) и др.

В 2002 году на конкурсе «Евровидение» Россию представлял квартет «Премьер-министр». Конкурс проходил 25 мая 2002 года в Таллине (Эстония). Группа спела англоязычную версию песни Кима Брейтбурга на стихи Карена Кавалеряна Northern Girl ("Девочка с севера") и заняла 10-е место среди 24 участников конкурса.

Группа «Премьер-министр» была образована в начале 1998 года продюсером Евгением Фридляндом и саунд-продюсером Кимом Брейтбургом. С 2005 года коллектив носит название «Группа ПМ». В составе группы — Жан Милимеров, Марат Чанышев и Пит Сэмюэль Джейсон.

В 2003 году российская группа t. A. T. u. стала третьей на конкурсе Евровидения с песней «Не верь, не бойся, не проси». Конкурс прошел 24 мая 2003 года в Риге (Латвия).

Проект «Тату» был создан в 1999 году сценаристом и режиссером Иваном Шаповаловым , в качестве участниц были отобраны две 15-летние школьницы Лена Катина и Юля Волкова. Песня «Я сошла с ума» дебютировала на радио в 2000 году и в течение нескольких месяцев занимала первое место в хит-парадах радиостанций. 15 мая 2002 года российский поп-дуэт «Тату» получил IFPI Platinum Europe Award за миллион проданных в Европе копий альбома «200 по встречной».

В ноябре 2002 года группа, которая с этого времени стала называться t. A. T. u., приняла участие в церемонии European Music Awards, представляя номинацию Best Dance Video и выступила с хитом All the Things She Said в прямом эфире. После этого события группа получила мировое признание. В 2003 году после участия на конкурсе «Евровидение» Волкова и Катина разорвали контракт с Иваном Шаповаловым и стали продюсировать себя сами, выпустив два альбома — «Люди-Инвалиды» (2005) и «Управление Отбросами» (2007). В 2009 году девушки объявили, что планируют начать сольные карьеры. В апреле 2013 года состоялся первый концерт группы после распада. В феврале 2014 года девушки исполнили песню «Нас не догонят» на pre-party церемонии открытия Зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

В 2004 году Юлия Савичева с песней Believe Me заняла на конкурсе «Евровидение» 11-е место. Конкурс проходил 15 мая 2004 года в Стамбуле (Турция).

Юлия Савичева родилась 14 февраля 1987 года. В 2003 году приняла участие в проекте «Фабрика звезд-2». Ее песни регулярно становились хитами: «Корабли», «Высоко», «Прости за любовь». 2004 год был отмечен участием Юли сразу в нескольких международных конкурсах, где она представляла Россию. Кроме «Евровидения» в 2004 году она выступила на конкурсе World Best и заняла 8-е место. Дискография певицы включает альбомы Believe Me (2004), «Высоко» (2005), «Если в сердце живет любовь» (2005), "Магнит" (2006), «Оригами» (2008) и др.

В 2005 году Россию на «Евровидении» представляла Наталья Подольская с песней Виктора Дробыша Nobody hurt no one. Финал конкурса прошел 21 мая 2005 года в Киеве (Украина). На конкурсе Наталья заняла 15-е место.

Наталья Подольская родилась 20 мая 1982 года. В 2004 году она стала одной из ярких участниц проекта «Фабрика звезд-5», музыкальным продюсером которого была Алла Пугачева. По окончании проекта Наталья стала одной из победительниц «Фабрики звезд-5» и единственной певицей, выпустившей свой сольный альбом «Поздно» (2004) в рамках проекта.

В 2006 году Россию на конкурсе представлял Дима Билан , который занял второе место с песней Never Let You Go. Финал конкурса состоялся 20 мая 2006 года в Афинах (Греция).

Дима Билан ( Виктор Белан ) родился 24 декабря 1981 года. Первой песней, появившейся в эфире радиостанций и музыкальных каналов весной 2002 года, стала песня «Бум». Летом того же года Билан принял участие в музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале, где занял четвертое место. Дебютный альбом «Ночной хулиган», выпущенный компанией Gala Records, увидел свет в 2003 году. В настоящее время дискография певца включает альбомы «Ночной хулиган» (2003), «На берегу неба» (2004), «Время река» (2006), «Против правил» (2008), Believe (2009), «Мечтатель» (2011), «Дотянись» (2013) и др., сборники «BEST. От хулигана до мечтателя» (2011), Music is in my soul (2014). Творчество певца отмечено многими музыкальными наградами, он является обладателем многочисленных премий MTV Russian Music Awards, «Золотой граммофон», Муз-ТВ, EMA Europe Music Awards, «Звуковая дорожка» и др.

На состоявшемся в 2007 году в Хельсинки (Финляндия) конкурсе песни «Евровидение» Россию представляла поп-группа «Серебро» (SEREBRO), которая до этого никогда нигде не выступала. С песней Song Number One она заняла третье место.

В 2008 году Дима Билан во второй раз принял участие в конкурсе «Евровидение». Конкурс прошел 24 мая 2008 года в Белграде (Сербия). С песней Believe, с которой Билан выступил вместе с российским фигуристом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном , он занял первое место.

В 2009 году Россию на конкурсе песни «Евровидение» представляла Анастасия Приходько с песней «Мамо», она заняла 11-е место. Финал конкурса проводился 16 мая 2009 года в СК «Олимпийский» в Москве.

Анастасия Приходько — украинская и российская эстрадная фолк-певица. Родилась 21 апреля 1987 года в Киеве. Известность приобрела после победы на шоу Первого канала «Фабрика Звезд-7».

В 2010 году на «Евровидении» Россия была представлена «Музыкальным коллективом Петра Налича» с песней Lost and Forgotten. Финал песенного конкурса «Евровидение» прошел в ночь на 30 мая в Осло (Норвегия). Петр Налич и его группа заняли 11-е место с 90 баллами по результатам зрительского голосования и решения профессионального жюри. «Музыкальный коллектив Петра Налича», прославившийся в 2007 году благодаря ролику Guitar на YouTube, состоит из самого Петра Налича, который является автором песен, вокалистом, пианистом, аккордеонистом и гитаристом; Сергея Соколова , играющего на акустической гитаре и домре; Константина Швецова, играющего на электрогитаре, а также саксофониста, флейтиста вокалиста Юрия Костенко ; клавишника Оскара Чунтонова; бас-гитариста Дмитрия Симонова и барабанщика Игоря Джавад-Заде. На счету группы несколько альбомов — «Радость простых мелодий», «Веселые бабури», «Золотая рыбка», «Песни о любви и родине» и др.

В 2011 году Россию на конкурсе песни «Евровидение-2011» представил Алексей Воробьев с песней Get You. Финал конкурса проходил 14 мая в Дюссельдорфе (Германия).

Энрике Иглесиасом, Алексей Воробьев родился в 1988 году в Туле. В 2005 году он стал одним из победителей музыкального проекта «Секрет успеха». В 2007 году получил награду «Открытие MTV-2007» на MTV Russia Music Awards. Песню для российского участника «Евровидения» написал RedOne — автор хитов Lady Gaga и официальной мелодии ЧМ-2006 по футболу, сотрудничающий с Шакирой Дженнифер Лопес и другими мировыми звездами. В последние годы как актер Воробьев снимался в картинах и сериалах «Сокровища О. К.» (2013), «Три мушкетера» (2013), Екатерина (2014), «Гастролеры» (2015), «Вставай и бейся» (2015) и др.

В 2012 году Россию на конкурсе «Евровидение» представлял коллектив «Бурановские бабушки» с песней Party for Everybody, занявший второе место. Финал конкурса проходил 26 мая в Баку (Азербайджан). Ансамбль «Бурановские бабушки» был создан в одноименном селе Бураново Удмуртии более 40 лет назад. Средний возраст участниц коллектива — 70 лет, в основе репертуара — старинные фольклорные песни на родном языке. Ансамбль также прославился исполнением на удмуртском, русском и английском языках современных хитов. С конца 2014 года «Бурановские бабушки» выступают под названием «Брангурт песянайёс», что в переводе с удмуртского означает «Бабушки из села Бураново».

В 2013 году на конкурсе «Евровидение», финал которого проходил 18 мая в шведском городе Мальме, Россию представила певица Дина Гарипова . Лирическая композиция What if, исполненная Гариповой, заняла пятое место.

Дина Гарипова родилась 25 марта 1991 года в Зеленодольске (Татарстан). С шести лет занималась вокалом в зеленодольском Театре песни «Золотой микрофон». Окончила Казанский Федеральный Университет по направлению «журналистика». В декабре 2012 года она победила в телепроекте Первого канала «Голос». После этого ей было присвоено звание заслуженной артистки Республики Татарстан. В феврале 2013 года Гарипова подписала контракт с российским отделением звукозаписывающей компании Universal Music Group.

В октябре 2014 года она выпустила свой первый сольный альбом «Два шага до любви». С 2015 года является солисткой театра «Градский Холл». Весной 2015 года в рамках общероссийского тура «2 часа Голоса» совместно с участницами 2 и 3 сезонов проекта «Голос» выступила более чем в 30 городах России.

В 2014 году на конкурсе «Евровидение», финал которого состоялся 10 мая в Копенгагене (Дания), Россию представляли победительницы детского «Евровидения-2006» сестры Мария Анастасия Толмачевы , занявшие седьмое место. Сестры Толмачевы родились 14 января 1997 года в Курске. Первыми достижениями Толмачевых стали победы в музыкальных конкурсах «Золотая ладья», «Невские звездочки», «Созвездие молодых». В 2007 году с песней собственного сочинения «Весенний джаз», Толмачевы записали свой первый альбом «Половинки», дебютировали в качестве телеведущих в нескольких популярных программах, снялись в новогоднем телевизионном мюзикле «Королевство кривых зеркал», где спели трио с Аллой Пугачевой.

В 2015 году на конкурсе «Евровидение», финал которого проходил 23 мая в Вене (Австрия), Россию представляла певица Полина Гагарина с песней A Million Voices, она заняла второе место. Певица, композитор, актриса Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года. Победительница телепроекта «Фабрика звезд-2». За карьеру выпустила альбомы «Попроси у облаков», «О себе» (2016) и «9» (2016). Летом 2015 года она стала одним из наставников телепроекта «Голос», а в сентябре записала новую песню «Я не буду» и сняла клип на нее, а затем написала и исполнила саундтрек «Не пара».

В 2016 году на конкурсе «Евровидение», финал которого состоялся 14 мая в Стокгольме (Швеция), Россию представлял Сергей Лазарев . Он исполнил песню You Are The Only One и занял третье место из 26.

Певец и актер Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. С 9 до 11 лет пел в ансамбле имени Локтева, был участником детского музыкального коллектива «Непоседы». С 2001 по 2004 год выступал с Владом Топаловым в составе дуэта Smash. В 2003 году окончил Школу-студию МХАТ.

Его дискография включает шесть альбомов Freeway (2003), 2nite (2004), Don't Be Fake (2005), TV Show (2007), Electric Touch (2010), «Лазарев» (2012); сборник The Best (2015) и видеоальбомы «Шоу „Биение сердца“: Live in Moscow» (2012), «Шоу „Лазарев“: Live in Moscow» (2014).

В 2018 году на конкурсе «Евровидение», который будет проходить с 8 по 12 мая в Лиссабоне (Португалия), Россию представит певица Юлия Самойлова. Она выступит с песней I Won't Break. Певица родилась 7 апреля 1989 года в городе Ухта (Коми). Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Ей был поставлен диагноз «спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана», это заболевание, которое поражает двигательные нейроны передних рогов спинного мозга.

Училась в Современной Гуманитарной академии. В 2010 году получила диплом психолога.

В 2013 году получила общероссийскую известность после участия в проекте «Фактор А» на телеканале «Россия 1». Она заняла второе место в конкурсе и стала обладательницей награды от Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы».