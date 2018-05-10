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Певец из Железногорска покорил своим пением вдову Хворостовского
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Певец из Железногорска покорил своим пением вдову Хворостовского 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Солист железногорского театра оперетты Иван Слуцкий взял специальный приз на Международном фестивале‐конкурсе русской песни и русского романса в Лондоне. Награда «Браво, Дмитрий!» учреждена в память о Дмитрии Хворостовском. Пение Слуцкого произвело сильное впечатление на вдову знаменитого оперного певца. Об этом сообщила местная газета «Город и Горожане» в соцсетях.
Как призналась Флоранс Хворостовская, своим выступлением сибиряк сильно тронул ее. Иван исполнил вокальный цикл на стихи Сергея Есенина и музыку Георгия Свиридова «Отчалившая Русь». Одна из последних записей самого Хворостовского была сделана именно на это произведение.
«Это человек, на которого я равняюсь всю свою жизнь», — сказал Иван Слуцкий о Народном артисте.
Открытый Международный фестиваль-конкурс русской песни и русского романса, посвященный народной артистке СССР Елене Образцовой и Народному артисту России Дмитрию Хворостовскому проходит в Великобритании уже больше десяти лет. Проект призывает к сближению двух культур. В нем участвуют певцы и вокальные коллективы со всего мира.
Красноярка стала второй на чемпионате Европы по фитнес-бикини. Спортсменка уже является пятикратной чемпионкой России.
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