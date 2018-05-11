«Мегаполис» готовит концерт «2 в 1»

Группа «Мегаполис» сыграет большой концерт в Санкт-Петербурге. Музыканты готовят к этому выступлению особую программу. Олег Нестеров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящем концерте его команды читайте только на НСН.

«25 мая в Санкт-Петербурге, в «Авроре» «Мегаполис» будет играть особенную программу, можно сказать — два в одном. Мы почти полностью, от начала и до конца, сыграем два наших альбома: «Из жизни планет» и «Супертанго». Это очень интересное приключение. Один раз мы уже так делали. Мы играем этот концерт в очень хорошее время — в конце мая, когда уже подступают белые ночи, думаю, совпадем с ними по настроению», — пообещал артист.

А летом услышать «Мегаполис» вживую можно будет на фестивале «НАШЕСТВИЕ». 3,4 и 5 августа все поклонники рок-музыки соберутся в Большом Завидове, чтобы вместе пережить Главное приключение года. Билеты на фестиваль и все подробности вы можете найти на сайте nashestvie.ru.