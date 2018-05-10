«Напишите новые песни!»: Любовь Успенскую просят разнообразить свой репертуар

Творчество советской певицы Любовь Успенской многие знают наизусть, и до сих пор ее песни любимы и остаются хитами. Однако в последнее время звезда не выпускает новые альбомы, продолжая исполнять всем хорошо знакомые строки.

Советская, российская и американская певица Любовь Успенская может похвастаться многократными наградами от премии «Шансон года» и обладает весьма обширным кругом поклонников. Впрочем, слава исполнительницы не в прошлом, и по сей день множество почитателей подхватывают хорошо знакомые строки, подпевая на ее концертах. Однако, несмотря на всю любовь к уже записанным песням, поклонники отмечают, что хотели бы услышать что-то новенькое от своего кумира.

Вот уже второй год Любовь Успенская предпочитает исполнять давно ставшие хитами песни, и не радует своих почитателей своим новым творчеством. «Моя любимая песня — карусель», — призналась Успенская своим подписчикам, опубликовав небольшой отрывок из выступления. И хотя многие поклонники сознались, что тоже нежно любят эту песню, но отметили, что надеются вскоре услышать что-то свежее. Более того, некоторые уточнили, что им уже слегка приелись старые песни, и они нисколько не сомневаются, что новый альбом будет ничуть не хуже старых.

«Любовь, напишите уже новых песен. Эти любимые, народные уже, но как-то надо немного разнообразить новинками репертуар, а то много лет одна и та же песня» «Карусель это хорошо, но хочется свежее исполнений песен, Любочка» «Все ваши песни хорошие и любимые. Когда будут новые?» «Такое чувство, ей уже самой слегка приелись ее песни»

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 7 Май 2018 в 8:03 PDT Любопытно, что Любовь Успенская — одна из немногих советских артисток, выступающих вживую. За это ее и любят ее многочисленные поклонники и от всего сердца признают, что с ней шансон вошел в их сердца навеки. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, >, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!