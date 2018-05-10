Пелагея выступит на челябинской сцене вместе с участниками своей команды

Пелагея вместе с участниками своей команды из шоу «Голос 6» и «Голос. Дети» выступит на сцене челябинского Театра Оперы и Балета им. Глинки. Уникальный концерт состоится 28 мая.

Пелагея — знаменитая российская фолк-певица, представительница русского этно-рока, известная уникальным глубоким голосом и широким репертуаром романсов, народных и авторских песен.

В мае она привезёт в Челябинск эксклюзивную программу, в которой выступят самые яркие участники команды Пелагеи из шоу «Голос 6» и Детского голоса этого сезона!