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Netflix купил песню Мити Бурмистрова
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Netflix купил песню Мити Бурмистрова 

Казанский Портал 3 часа назад
Знаменитая американская развлекательная компания Netflix купила песню Мити Бурмистрова 1 Life Is Not Enough. Композиция звучит в одном из эпизодов сериала «Дорогие белые».
«Сериал скандальный, критики его обожают. Песня играет на вечеринке перед поеданием героями грибов», — рассказал Бурмистров на своей странице в соцсети.
1 Life Is Not Enough была записана после экспедиции по татарстанским деревням. Митя Бурмистров встречался с людьми, записывал древние песни и старинные инструменты. Свое путешествие он назвал «Эчпочфанком». Результатом экспедиции стал альбом Monument.
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