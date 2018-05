Netflix купил песню Мити Бурмистрова

Знаменитая американская развлекательная компания Netflix купила песню Мити Бурмистрова 1 Life Is Not Enough. Композиция звучит в одном из эпизодов сериала «Дорогие белые».

«Сериал скандальный, критики его обожают. Песня играет на вечеринке перед поеданием героями грибов», — рассказал Бурмистров на своей странице в соцсети.

1 Life Is Not Enough была записана после экспедиции по татарстанским деревням. Митя Бурмистров встречался с людьми, записывал древние песни и старинные инструменты. Свое путешествие он назвал «Эчпочфанком». Результатом экспедиции стал альбом Monument.