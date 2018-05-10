Вадим Самойлов: На «НАШЕСТВИИ» отметим юбилей «Агаты Кристи»

3,4 и 5 августа в Большом Завидове состоится «НАШЕСТВИЕ». Организаторы фестиваля приглашают всех на Главное приключение года и продолжают раскрывать некоторые из сюрпризов, подготовленных для зрителей «НАШЕСТВИЯ». В этом году на фестивале выступит Вадим Самойлов . Артист заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, какой будет программа его выступления в Большом Завидово, читайте только на НСН.

«Мы будем играть примерно час. В наш сет войдут как композиции группы «Агата Кристи», так и мои сольные. Будут новинки, одну из которых уже сейчас вы можете услышать на «НАШЕМ радио». Это песня, которая называется «Где-то между». В целом наше выступление будет приурочено к 30-летию группы «Агата Кристи» и будет носить весьма праздничный характер», — пообещал Вадим Самойлов.

Билеты на фестиваль уже в продаже на сайте Nashestvie.ru.