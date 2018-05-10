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Концерт к юбилею Константина Меладзе
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Концерт к юбилею Константина Меладзе 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Он развеял миф о том, что у нас больше не пишут красивых песен.
Долгое время оставаясь фактически за кадром, он подарил нам потрясающие лирические песни-романсы, которые исполнили лучшие артисты нашей эстрады. И перепутать его творения с чем-то другим невозможно — они отличаются особым стилем, действительно неповторимой мелодикой и берут за душу. Да, речь о нем — Константине Меладзе!
13 мая в 14:40 на Первом канале к юбилею удивительного музыканта нас ждет концерт. Гостей концертного зала «Роза Холл» очаровали своим пением участницы проекта «ВИА Гра», окутали романтикой исполнители MBand.
С яркими номерами выступили любимые тысячами зрителей блистательная Вера Брежнева, великолепная Ани Лорак, прекрасная Полина Гагарина. Порадовал поклонников песнями композитора и создатель рождественского фестиваля Григорий Лепс.
Каждый звездный номер позволил гостям прочувствовать волшебную атмосферу праздника и оставит у зрителей незабываемые впечатления.
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