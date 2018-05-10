Концерт к юбилею Константина Меладзе

Он развеял миф о том, что у нас больше не пишут красивых песен.

Долгое время оставаясь фактически за кадром, он подарил нам потрясающие лирические песни-романсы, которые исполнили лучшие артисты нашей эстрады. И перепутать его творения с чем-то другим невозможно — они отличаются особым стилем, действительно неповторимой мелодикой и берут за душу. Да, речь о нем — Константине Меладзе!

13 мая в 14:40 на Первом канале к юбилею удивительного музыканта нас ждет концерт. Гостей концертного зала «Роза Холл» очаровали своим пением участницы проекта «ВИА Гра», окутали романтикой исполнители MBand.

Каждый звездный номер позволил гостям прочувствовать волшебную атмосферу праздника и оставит у зрителей незабываемые впечатления.

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