Новосибирская рок-группа сняла в темноте клип на песню про вампиров

Новосибирская рок-группа «Проверено» сняла клип на сцене театрального клуба «Пуля». Режиссёром выступил известный новосибирский фотограф Валентин Копалов. На съёмочной площадке побывал корреспондент НГС.

«Мне предложили две песни — «По млечному пути» и «Не смотри наверх». «Не смотри наверх» я знал — она хорошая, она мне нравится, она про неизвестные странные вещи», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр клипа Валентин Копалов.

Съёмки видео прошли в тёмном зале на площадке театрального клуба «Пуля», которую режиссёру и музыкантам пришлось ждать почти два месяца из-за плотного графика проходивших здесь мероприятий. Помимо музыкантов в клипе приняли участие актёры «Первого театра».

«У «Первого театра» в одном из спектаклей есть подобный этюд вот с этими костюмами и так далее, который мы переработали немного и включили в клип. И главное ребята очень быстро входили в роли», — заметил Копалов.

Презентация клипа, по словам его авторов, состоится в начале лета на одном из концертов группы в кабаре-кафе «Бродячая собака».

В конце мая 2017 года группа «Проверено» представила новый клип на песню «Покорить море», который снимался на яхте на Бердском заливе.