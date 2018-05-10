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Новосибирская рок-группа сняла в темноте клип на песню про вампиров
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Новосибирская рок-группа сняла в темноте клип на песню про вампиров 

ngs.ru 19 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская рок-группа «Проверено» сняла клип на сцене театрального клуба «Пуля». Режиссёром выступил известный новосибирский фотограф Валентин Копалов. На съёмочной площадке побывал корреспондент НГС.
«Мне предложили две песни — «По млечному пути» и «Не смотри наверх». «Не смотри наверх» я знал — она хорошая, она мне нравится, она про неизвестные странные вещи», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр клипа Валентин Копалов.
Съёмки видео прошли в тёмном зале на площадке театрального клуба «Пуля», которую режиссёру и музыкантам пришлось ждать почти два месяца из-за плотного графика проходивших здесь мероприятий. Помимо музыкантов в клипе приняли участие актёры «Первого театра».
«У «Первого театра» в одном из спектаклей есть подобный этюд вот с этими костюмами и так далее, который мы переработали немного и включили в клип. И главное ребята очень быстро входили в роли», — заметил Копалов.
Презентация клипа, по словам его авторов, состоится в начале лета на одном из концертов группы в кабаре-кафе «Бродячая собака».
В конце мая 2017 года группа «Проверено» представила новый клип на песню «Покорить море», который снимался на яхте на Бердском заливе.
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