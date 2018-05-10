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Юная скрипачка из Приморья стала стипендиатом международного конкурса
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Юная скрипачка из Приморья стала стипендиатом международного конкурса 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Девочка занимается музыкой с 6 лет. На конкурсе она представила «Паркиту № 2» Иоганна Себастьана Баха, романс «Глиэр» и другие композиции. «Талантливая девочка, она с ранних лет мечтала играть на скрипке. Ангелина принимает участие во многих профессиональных конкурсах и часто побеждает в них», — цитирует Комсомольская правда концертмейстера Детской школы искусств Наталью Яровенко. Ранее маленькая артистка уже занимала первое место в международном конкурсе «Музыкальный Владивосток 2016» и второе — на конкурсе им. В. Ф. Бабылева в Рязани.
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