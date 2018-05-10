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В Москву приедет IDM-группа Orbital
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В Москву приедет IDM-группа Orbital 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Британская IDM-группа Orbital станет хедлайнером музыкального фестиваля Bosco Fresh Fest 2018. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 мая.
«Orbital — отцы IDM, они стоят в одном ряду с Underworld, The Chemical Brothers и Massive Attack. На волне интереса к девяностым, к оригинальным британским рейвам эта легендарная группа возвращается с новым альбом — первым за пять лет», — рассказал художественный руководитель мероприятия Илья Куснирович.
Музыкальный коллектив был основан братьями Полом и Филом Хартнолл в 1987 году. За свою карьеру они записали восемь студийных альбомов. Группа распалась в 2014 году, однако в 2017-м объявила о воссоединении.
На Bosco Fresh Fest также выступят шведская певица Карин Дрейер, известная под псевдонимом Fever Ray, рэпер Талиб Квели и группа «Самое Большое Простое Число». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте фестиваля. Bosco Fresh Fest пройдет 10 и 11 июня на территории Московской школы управления «Сколково».
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