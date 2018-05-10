В Москву приедет IDM-группа Orbital

Британская IDM-группа Orbital станет хедлайнером музыкального фестиваля Bosco Fresh Fest 2018. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 мая.

«Orbital — отцы IDM, они стоят в одном ряду с Underworld, The Chemical Brothers и Massive Attack. На волне интереса к девяностым, к оригинальным британским рейвам эта легендарная группа возвращается с новым альбом — первым за пять лет», — рассказал художественный руководитель мероприятия Илья Куснирович.

Музыкальный коллектив был основан братьями Полом и Филом Хартнолл в 1987 году. За свою карьеру они записали восемь студийных альбомов. Группа распалась в 2014 году, однако в 2017-м объявила о воссоединении.