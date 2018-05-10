24 мая 2018 года состоится праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры

24 мая 2018 года праздничные программы во всех регионах России, от Владивостока до Калининграда, начнутся в 13.00 по московскому времени. Основное торжество состоится на Красной площади в Москве. Мероприятие откроется приветственным словом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла . В ходе концерта состоятся прямые включения из Краснодара, Сербии и Болгарии.

Основная идея праздника — тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия. В Концерте под названием «Когда мои друзья со мной!» прозвучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов, среди которых А. Александров, А. Бабаджанян, А. Пахмутова, И. Дунаевский, Е. Птичкин, Е. Крылатов, Э. Колмановский, а также известные белорусские и русские народные песни.

В прямом включении из Краснодара строевую песню черноморских казаков «Распрягайте, хлопцы, коней» споет Государственный академический Кубанский казачий хор; из Болгарии — прозвучит Гимн святым Кириллу и Мефодию, а из Сербии с песней «Тамо Далеко» выступит сводный национальный хор.

В праздничном концерте примут участие десятки детских и молодёжных академических хоровых коллективов: Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Московский Синодальный хор, Хор Сретенского монастыря, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, а также ВИА «ПЕСНЯРЫ», ансамбль «Домисольки», солисты: Полина Шамаева , Оскар Абдразаков, Василий Ладюк Богдан Волков , победитель шоу «Голос-дети» Рутгер Гарехт и многие другие.

Торжественный концерт завершится величественным патриотическим гимном «Славься» на музыку М. Глинки из оперы «Иван Сусанин».

Вход на концерт свободный. Проход зрителей на Красную площадь будет осуществляться через Кремлёвский проезд, проезд Воскресенские ворота, Никольскую улицу.

Пожалуйста, не забудьте головные уборы, зонты, дождевики.