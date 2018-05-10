«9 мая — весна, 9 мая — цветы»: в школе № 2026 прошел Фестиваль военной песни

Фестиваль военной песни провели в школе № 2026. Мероприятие прошло накануне праздника 9-го мая. Участниками фестиваля стали учащиеся четырнадцати классов младшей школы.

В исполнении школьников звучали такие песни военного времени, как «Катюша», «Песня летчиков», «Песенка фронтового шофера». Также ребята пели современные песни: «9 мая — весна, 9 мая — цветы», «Я ангелом летал» и другие. Интересным было выступление студентов из Колледжа имени С. Я. Маршака МГОПУ. Пара вальсировала на фоне Кремля. Попурри из песен советских композиторов зрители услышали от учеников третьих классов «Е» и «Д».

Член жюри фестиваля, куратор школы по патриотической работе Ирина Мамонтова выразила слова благодарности ребятам за исполнение песен военных лет. Это дань памяти всем тем, кто погиб в этой страшной войне.

Ученики, принимавшие участие в фестивале были награждены грамотами в различных номинациях.