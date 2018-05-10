Ещё
«9 мая — весна, 9 мая — цветы»: в школе № 2026 прошел Фестиваль военной песни
Далее:
Читайте также:
Ещё

«9 мая — весна, 9 мая — цветы»: в школе № 2026 прошел Фестиваль военной песни 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Фестиваль военной песни провели в школе № 2026. Мероприятие прошло накануне праздника 9-го мая. Участниками фестиваля стали учащиеся четырнадцати классов младшей школы.
В исполнении школьников звучали такие песни военного времени, как «Катюша», «Песня летчиков», «Песенка фронтового шофера». Также ребята пели современные песни: «9 мая — весна, 9 мая — цветы», «Я ангелом летал» и другие. Интересным было выступление студентов из Колледжа имени С. Я. Маршака МГОПУ. Пара вальсировала на фоне Кремля. Попурри из песен советских композиторов зрители услышали от учеников третьих классов «Е» и «Д».
Член жюри фестиваля, куратор школы по патриотической работе Ирина Мамонтова выразила слова благодарности ребятам за исполнение песен военных лет. Это дань памяти всем тем, кто погиб в этой страшной войне.
Ученики, принимавшие участие в фестивале были награждены грамотами в различных номинациях.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Коллекцию музея школы №2031 пополнили новые экспонаты Градостоительная выставка в Косино-Ухтомском продлится до 15 мая Отдел «Кожухово» приглашает на очередной тренинг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
На Самойлову набросились зрители39
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
11:40
Глупые ляпы закрались даже в мультики
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение