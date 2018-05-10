Михаил Идов: «Отдельное счастье, что Серебренников смог взять наш материал и сделать его еще лучше»

В Каннах с аншлагом прошла премьера фильма «Лето» Кирилла Серебренникова . Картину встретили овациями.

Актеры фильма и его продюсер пронесли по красной ковровой дорожке плакаты с именем режиссера. Сам Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии» и не смог приехать в Канны. Однако в зале Дворца фестивалей для него было забронировано место. «Лето» — это фильм о взаимоотношениях лидеров групп «Кино» и «Зоопарк» Виктора Цоя Майка Науменко . События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где зарождается русский рок. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко. Обозреватель Business FM Евгения Смурыгина поговорила в Каннах с Михаилом Идовым:

Вы писали сценарий вместе с женой. Расскажите, как вы взаимодействовали, обсуждали. Может быть, чуть не развелись? Михаил Идов: Нет, мы чуть не развелись, когда мы вместе работали над другими проектами сто лет назад, а как раз сценарные дела у нас прекрасно получаются вроде бы. Это уже третий наш совместный проект, потому что мы вместе писали сериалы «Лондонград» и «Оптимисты». Это, правда, наш первый фильм, именно полный метр. И мне, и Лиле очень дорога была эта эпоха, эти люди и эта музыка. То есть было невероятным счастьем просто, что вот это материал, с которым мы можем работать, что-то сделать и потом отдельное счастье — это то, что Кирилл Серебренников смог взять наш материал и сделать его еще в сто раз лучше своим режиссерским подходом. Многие говорят здесь, по слухам, что это другой фильм получился, что это другой Серебренников. Как, по-вашему, это так? Михаил Идов: Я, на самом деле, не лучший авторитет для ответа на этот вопрос, но, конечно, это самый кинематографичный фильм Серебренникова. У него нет корней в театре, как у других фильмов. Как, например, «Ученик» и некоторые другие — он не основан на пьесе, он не основан ни на каком предыдущем материале. Но там есть и все, что люди любят в Серебренникове тоже, включая великолепных актеров из «Гоголь-центра» и, конечно, уникальный совершенно драйв, который ему присущ и в опере, и в балете, и, когда он делает про Нуриева что-то, и, когда он делает про Цоя что-то. Как вам эти уколы со стороны Бориса Гребенщикова и прочих? Никак? Понятно.

Ранее основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков ознакомился со сценарием картины и назвал его «ложью от начала до конца». Об этом музыкант заявил журналистам в Санкт-Петербурге на презентации своего сольного альбома «Время N».