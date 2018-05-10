Пара крыльев для юной души

А если человек — маленький, если ему приходится годами вести изматывающую борьбу с тяжким недугом или с тем, что мы, порой с непростительной лёгкостью называем обстоятельствами непреодолимой силы, музыка может стать той аэродинамической тягой, что заставляет душу стремиться вверх, сопротивляться любым болезням, любым обстоятельствам. Проект «Солисты РНО — детям и юношеству» и задуман был более 20 лет назад, чтобы поддержать таких ребят.

Каждый раз музыканты Российского национального составляют для юных слушателей новую программу, и каждый концерт становится для них увлекательным путешествием в мир света и гармонии. И происходит то самое — «обыкновенное» — чудо. Ревизор.ru пообщался с теми, без кого оно было бы невозможно. Фото: пресс-служба РНО Оркестр — не просто слаженный коллектив, это сообщество индивидуальностей. О том, каково это — быть частицей такого уникального творческого организма, как Российский национальный, мы попросили рассказать первую скрипку оркестра Татьяну Поршневу:

"Если честно, в детстве я очень не хотела заниматься, особенно, когда все друзья гуляли во дворе. Но моя мама была очень целеустремленным человеком, если дело касалось меня. Только благодаря ей мои занятия не прекратились на уровне музыкальной школы! Мне было 14 лет, когда из своей маленькой курортной Евпатории я приехала поступать в училище при Московской государственной консерватории. По-прежнему не испытывая особой любви к тому, чем собиралась заниматься. После прослушивания профессор А. П. Киров сказал, что мой «поезд» ушёл: я ничему не научена и ничего не могу. В душе моментально родился протест. Взрыв честолюбия, подростковый максимализм, перфекционизм, комплекс отличницы — называйте, как угодно, но с этого момента и началось для меня осознание своей причастности к музыке.

Ещё учась в консерватории, я начала работать в камерном оркестре «Кремлин» под руководством Миши Рахлевского — мне очень импонировали прозрачность звучания и рафинированность камерной музыки. Однако после дипломного экзамена мой профессор А. П. Киров посоветовал сыграть конкурс на вакантные места в РНО. Игнорировать совет педагога не хотелось, хотя симфонический оркестр пугал меня своим масштабом. Решила сыграть «просто так» и… получила приглашение. Но колебалась ещё несколько месяцев — так тяжело было расставаться с камерной музыкой. Вероятно, опять сработал спортивный интерес — захотелось узнать, постичь и полюбить. А через полгода я сыграла конкурс на место заместителя концертмейстера и выиграла его. С тех пор я сижу за первым пультом РНО. Татьяна Поршнева. Фото: пресс-служба РНО Оркестр — это мир, живущий по своим законам и очень ревниво относящийся к любой другой твоей деятельности. Но без сольных и ансамблевых выступлений невозможно поддерживать необходимую оркестровую форму. Жизнь за границами профессии подчинена музыке. Моя дочь Даша оказалась в прекрасном мире музыки еще до своего рождения, а теперь узнаёт и его оборотную сторону, ведь меня часто не бывает дома. Конечно, я переживаю, что не так много времени могу посвящать родным и любимым, как хотелось бы. Очень надеюсь, что моя малышка когда-нибудь меня поймёт.

Классическая музыка считается искусством элитарным, но мне кажется, что так же, как малыша учат ходить, говорить, читать, можно «прививать» ему и любовь к классике, включая дивертисменты Моцарта, «Времена года» Чайковского или Вивальди. Мечтать о том, чтобы классика звучала во всех уголках земного шара, наверное, смешно, но она не умрёт, даже если понимающих её будет не больше одного процента населения Земли".

Есть и те, кто на сцене никогда не появляется, но без их участия это чудо прикосновения к великой музыке было бы просто невозможно. Проект «Солисты РНО — детям и юношеству» существует благодаря поддержке компании «Шеврон Нефтегаз Инк.» О том, как он возник, нашему порталу рассказала советник по общественным связям компании Вера Шейнина:

"В России компания начала благотворительную деятельность ещё в начале 90-х. Поначалу это были проекты в самых разных областях, но постепенно помощь детям и молодёжи стала приоритетным направлением — ведь это самая надёжная «инвестиция». Наша дружба с РНО началась примерно тогда же. Это был первый в России оркестр, финансировавшийся не из государственного бюджета, а за счёт пожертвований, и компания Chevron была инициатором создания Попечительского совета, обеспечивавшего творческую деятельность этого уникального коллектива, одной из первых войдя в его состав.

Проект «Солисты РНО — детям и юношеству» появился в 1997 году. Мы изначально не задавали ему каких-то жёстких рамок, чтобы он мог развиваться, как говорится, в ногу со временем. Вот уже больше двадцати лет музыканты Российского национального дают концерты в детских больницах, включая самую крупную детскую клинику страны — РДКБ, школах-интернатах, для ребят из многодетных и малообеспеченных семей, для учащихся художественных и музыкальных школ. Очень часто в концертный зал превращается зал музея — нашими партнёрам в разное время становились Государственный музей истории русской литературы им. В. И. Даля (Музей Серебряного века, Дом-музей А. И. Герцена), Российский национальный музей музыки, Дом-музей Марины Цветаевой . В прошлом году присоединился Музей Москвы, в этом — Исторический. Каждый год мы стараемся придумать что-то новое, чтобы нашим маленьким слушателям было интересно. Вера Шейнина. Фото: пресс-служба РНО Но один концерт в этом проекте остаётся неизменным на протяжении всех этих лет –его устраивают специально для семей тех, кто ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС. По традиции он проходит во Врубелевском зале Третьяковской галереи. Когда мы начинали — в зале сидели дети ликвидаторов, сегодня они приводят на концерт уже своих детей. Так длится то, что все мы ценим больше всего — связь поколений.

Разумеется, мы не ограничиваемся только Москвой. Компания ведёт благотворительные программы во всех регионах, где сосредоточены наши деловые интересы — в Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области и Калмыкии. И областью культуры и искусства наша благотворительная деятельность не исчерпывается. К примеру, несколько лет в Краснодарском крае работал проект по интеграции молодых инвалидов в сферу социального предпринимательства. Вера Шейнина. Фото: пресс-служба РНО Россия всегда славилась своими меценатами и благотворителями. Эти традиции не были полностью утрачены, несмотря на то, что прерваны были надолго. За последние 20 лет ситуация с благотворительностью сильно изменилась: государство признало в ней важную часть жизни общества и люди стали относиться к тем, кто ею занимается, с большим доверием. История сохранила имена выдающихся русских меценатов, но во всём мире — и дореволюционная Россия не была исключением — большая часть пожертвований на благие дела шла не от крупных предпринимателей, а от обычных граждан. Это были зачастую небольшие суммы, но ценность их не была от этого меньше. Вот эта традиция частной благотворительности постепенно возрождается и это, на мой взгляд, очень важное достижение. Она, конечно же, не отменяет важности благотворительности корпоративной, и всё больше российских компаний это понимают. Сердец, открытых для добрых дел, и рук, готовых эти дела творить, становится всё больше, а это значит, что для многих и многих людей, нуждающихся в помощи и поддержке, возрождается надежда на лучшее".