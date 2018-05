Justice в Москве. Ты должен быть на этом концерте!

Justice едут в Москву с первым и единственным live-шоу в России в рамках мирового тура, посвященного альбому Woman, вышедшему в 2016 году. Концерт пройдет 18 мая на площадке Adrenaline Stadium. В программе — микс из техно, поп, R&B, электро, фанка и метала. Ребята везут масштабное световое и звуковое шоу, такого в Москве еще не было.

Justice — один из самых популярных французских дуэтов. Их альбом Audio, Video, Disco (2011) принес им приглашение на «Коачеллу». И именно они создали саундтреки к показу Dior Homme, сноубордическому фильму That's it that's all, игре DJ Hero, а также гимн рекламной кампании Adidas «Все с нами» — сингл Civilization.

https://www.youtube.com/watch?v=Wp9eOTnyMoQ

Билеты можно купить здесь.

