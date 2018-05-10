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В «Аптекарском огороде» в Москве покажут спектакли‑концерты из Санкт‑Петербурга
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В «Аптекарском огороде» в Москве покажут спектакли‑концерты из Санкт‑Петербурга 

РИАМО 2 часа назад
Гастроли спектаклей-концертов из Санкт-Петербурга с живой музыкой состоятся в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 24 и 25 мая, говорится в сообщении пресс-службы сада.
«24 и 25 мая, в рамках Весеннего фестиваля цветов, в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Театре С. А. Д. пройдут гастроли необычных спектаклей-концертов из Санкт-Петербурга с живой — юмористический «Почувствуй музыку» в жанре «генеральной репетиции» с произведениями Моцарта, Верди, Бетховена и поразительная история жизни Сергея Рахманинова «12 белых клавиш», — говорится в сообщении.
Главный инструмент театрального вечера — уникальный коллекционный рояль XIX века. Начало — в 19:00.
В спектакле «Почувствуй музыку» прозвучат произведения Моцарта, Бетховена, Верди, Пуччини, Шуберта, Листа. Интересные факты из жизни великих композиторов, парадоксальные ситуации, в которые они попадали, не оставят зрителей равнодушными. Они присоединятся к увлекательному процессу создания спектакля, и, самое главное, станут участниками репетиции.
Особенность спектакля «12 белых клавиш» — в уникальном смешении театральных жанров, истории и музыки. Это увлекательная история жизни великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Многое окутано тайной, а все неизвестное часто списывают на загадку человеческого гения.
Весенний фестиваль цветов — самое яркое, фееричное и красивое событие в весенней Москве. В течение этого времени гости сада смогут увидеть и сфотографировать рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, включая самые зеленые в мире, а также необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом, нарциссы, сакуры, магнолии, сирень, черемуху, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешни, сливы, яблони, огромную уссурийскую грушу и многие другие цветущие растения.
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