X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета: в Италию и Бельгию через Ярославль

Сообразно дате, юбилейно подобающе, организаторы фестиваля приготовили изысканные музыкальные блюда для своего праздника, преподнеся их своему верному ярославскому слушателю.

Итальянский ансамбль «Quintessenza Brass» впервые приехал в Россию и выступил в Ярославле. Итальянская музыка Вивальди, Верди, Масканьи, Нино Рота в специально сделанных для их квинтета аранжировках или обработанных собственным валторнистом Фернандо Сервидоне, а также «Westside story» Бернстайна и классика брасса «Tuba Tiger Rag» очаровали ярославцев. После каждого из номеров, на сцену в перемешку летели мультилингвистические восторги: браво-сэнкью-молодцы-грацие. Итальянцы сразу влюбили в себя зрителей, появившись из боковой двери зала и прошествовав под собственную игру на сцену почти реальным кадром из «Амаркорд» Феллини.

Публика, действительно, была так покорена музыкантами и просто итальянскими парнями, что после концерта почти в полном составе осталась на творческую встречу с коллективом. Говорили обо всем, о музыке и не только. Каждый спрашивающий начинал с удивленного восхищения заезжими гастролерами — дескать, «вот какое в свете чудо».

Юрий Башмет и его команда, как всегда все хорошее непременно превратят еще и в полезное. Музыканты «Quintessenza Brass» были приглашены в духовую академию ярославского фестиваля, которая проходит в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» с использованием гранта Президента РФ. Фото: Ирина Штольба

В Ярославском музыкальном колледже мастер-класс членов «Quintessenza Brass» проходил в двух отделениях. Сначала это был коллективный урок пяти музыкантов одновременно. Дыхательные упражнения, тренировки с одним мундштуком, этюды для чистки интонации — все очень важно для духовиков. Совместная игра со студентами по эксклюзивным нотам «Quintessenza Brass», которые потом были подарены ребятам в личное пользование, и все происходящее заставило студентов выразить общее мнение, что так они никогда не занимались, а многое просто не знали. Затем все разошлись по конкретным инструментам в разные классы для продолжения урока мастерства от «Quintessenza Brass».

В один из дней юбилейного фестиваля Юрия Башмета над музыкальным Ярославлем развевался бельгийский флаг. Необычный, специальный проект, включающий в себя международную научно-музыкальную конференцию и концерт-антологию «Музыкальное путешествие в Бельгию», был посвящен крошечной стране, исторически находящейся на перекрестке европейских культур.

Страна, официально говорящая сегодня на трех языках, в течение полтысячелетия находилась в центре политических и религиозных потрясений Старого Света. Подвергаясь влияниям различных национальных культур, сама мощно формировала и направляла художественно-музыкальные векторы общеевропейского развития. Фламандская культура насчитывает многовековую историю и является великим наследием человечества. Возможно, осознание, в том числе, и этого факта сделало столицей нынешнего Европейского союза Брюссель, политически, экономически и культурно по-прежнему объединяющего Больших соседей. Фото: Ирина Штольба

История бельгийской музыки в контексте всей европейской ретроспективы стала темой основного доклада международной научно-музыкальной конференции профессора университета Лёвена, члена Фламандской Академии Наук и искусств, доктора музыковедения Марка Делёра. Глубина знания материала при хорошо организованной структурированности презентации, удобной для восприятия информации, а также личные ораторские качества докладчика выстроили стройную, цельную, взаимосвязанную историко-музыкальную картину развития Бельгии, как части Европы.

Вечерний концерт «Музыкальное путешествие в Бельгию» включал в себя произведения бельгийских композиторов пяти столетий от Жоскена де Пре, «строго стиля» эпохи Ренессанса, до Жан-Люка Фафшана, мировой премьеры его симфонии «Суфийские письма». Первые два номера программы отметили временные рамки музыкального путешествия — «Ave Maria» Жоскена де Пре (1450-1521) для хора a capella в исполнении хоровой капеллы «Ярославия» и «Литании» n1 для фортепиано Карела Гуйвартса (1923-1993), сыгранной пианистом и композитором Жан-Люком Фафшаном. Романтический стиль в бельгийской музыке был представлен Анри Вьетаном (1820-1881), принадлежащим знаменитейшей скрипичной школе Бельгии. Его концерт n 5 для скрипки с оркестром прозвучал в исполнении Валерии Абрамовой и оркестра «Новая Россия» под управлением Дениса Власенко. Фото: Ирина Штольба

Композиторы XIX века Франсуа Госсек (1734-1829) и Гийом Лекё (1870-1894) во втором отделении концерта предварили кульминацию бельгийского дня в Ярославле — мировую премьеру симфонии «Суфийские письма». Перед началом вышел автор Жан-Люк Фафшан и ввел слушателей в образный мир своей музыки, мрачноватой и по, словам композитора, не всегда приятной. Действительно, налет вагнеровского мирового зла угадывался в финале. Но по окончании симфонии Ярославцы приняли новое сочинение искренне тепло. Композитор Жан-Люк Фафшан, дирижер Денис Власенко и музыканты оркестра «Новая Россия» долго кланялись публике со сцены зала Ярославской филармонии.