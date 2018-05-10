В Кривом Роге исполнили песню, посвященную российским военным в Сирии 

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Песня официального представителя МИД РФ Марии Захаровой «Верните память», которую она посвятила российским солдатам в Сирии, прозвучала на торжествах посвященных Дню Победы в Кривом роге Днепропетровской области Украины, сообщил сайт местного издания «Первый криворожский».
По данным издания, концертный номер с использованием этой песни был показан во время церемонии возложения цветов к братской могиле в одном из районов Кривого рога.
Сообщается, что на мероприятии присутствовали депутаты Верховной рады Украины, мэр Города Юрий Вилкул и другие чиновники.
Как сообщает издание, информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.