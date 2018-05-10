В Кривом Роге исполнили песню, посвященную российским военным в Сирии

По данным издания, концертный номер с использованием этой песни был показан во время церемонии возложения цветов к братской могиле в одном из районов Кривого рога.

Сообщается, что на мероприятии присутствовали депутаты Верховной рады Украины , мэр Города Юрий Вилкул и другие чиновники.

Как сообщает издание, информация о произошедшем передана правоохранителям и спецслужбам.