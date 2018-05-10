BTS поменяются местами с ARMY в новом «BTS Comeback Show»

Парни из BTS поделились планами о возвращении на корейскую сцену. Покорение мира — дело, несомненно, благородное, но и забывать о самых преданных и родных поклонниках никак нельзя!

Один из самых ожидаемых альбомов этого года, «Love:», релиз которого состоится мая, станет темой эпизода для «BTS», как и предыдущий альбом группы «Love:». В новом «BTS» будут представлены не только песни со свежего альбома, но и* песни с диска года.

Парни также представят несколько эксклюзивных видео-роликов: в одном из них кто-то из исполнит роль, а в другом нас пустят «за кулисы» и расскажут, как создавался «Love:».

«BTS» будет транслироваться 24 мая в по корейскому времени (в по Москве) на YouTube, и.

*b-side песни — композиции, которые не вошли в основной альбом