Ещё
Селена Гомес выпустила новый хит
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селена Гомес выпустила новый хит 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Сегодня в по Московскому времени Селена Гомес презентует свою новую песню «Back».
О чем и о ком будет эта композиция, неизвестно. В своем-аккаунте девушка поделилась отрывком из песни. В интервью девушка призналась, что «Back» будет чем-то особенным:
«Kак и в «It Аin’t Мe» или «Wolves» в композиции «Back» будет присутствовать акустическая партия гитары или, проще говоря, эффектная живая музыка с нотками классной работы диджеев и продюссеров. Меня привлекают записи такого типа. Мне нравится, когда ты можешь просто взять песню, полную различного звучания, и сделать её мелодичной, просто сыграв её на акустической гитаре. Это то, что привлекает меня, и то, почему я знала, что именно «Back» будет идеальной отправной точкой, потому что у меня были большие сомнения по поводу того, что мне выпускать дальше.»
До этого певица заинтриговала своих поклонников и выложила пост, где поделилась одной строчкой из песни:
«Ты застрял в моей голове и я не могу вытащить тебя оттуда». Поклонники предполагают, что песня будет посвящена Джастину Биберу или The. Нам осталось ждать считанные часы до выхода хита, и мы сами все услышим. Уверенны, что это будет бомба!
Popcake.tv: последние новости
BTS поменяются местами с ARMY в новом «BTS Comeback Show» BTS опять бьет все мировые рекорды Тейлор Свифт устроила концерт для приемных детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
На Самойлову набросились зрители39
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение