Селена Гомес выпустила новый хит

Сегодня в по Московскому времени Селена Гомес презентует свою новую песню «Back».

О чем и о ком будет эта композиция, неизвестно. В своем-аккаунте девушка поделилась отрывком из песни. В интервью девушка призналась, что «Back» будет чем-то особенным:

«Kак и в «It Аin’t Мe» или «Wolves» в композиции «Back» будет присутствовать акустическая партия гитары или, проще говоря, эффектная живая музыка с нотками классной работы диджеев и продюссеров. Меня привлекают записи такого типа. Мне нравится, когда ты можешь просто взять песню, полную различного звучания, и сделать её мелодичной, просто сыграв её на акустической гитаре. Это то, что привлекает меня, и то, почему я знала, что именно «Back» будет идеальной отправной точкой, потому что у меня были большие сомнения по поводу того, что мне выпускать дальше.»

До этого певица заинтриговала своих поклонников и выложила пост, где поделилась одной строчкой из песни: