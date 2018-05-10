Зеленоградцев приглашают на празднование Дня славянской письменности и культуры

24 мая по всей России будет праздноваться День славянской письменности и культуры, причем главное торжество пройдет в Москве, на Красной площади, в 13.00.

Посетить его могут все желающие. В грандиозном концерте «Когда мои друзья со мной!» прозвучат духовные песнопения, а также популярные песни советских авторов, известные белорусские и русские народные песни.

Во время концерта состоятся прямые включения из Краснодара, Сербии и Болгарии.

Завершится концерт патриотическим гимном «Славься» на музыку М. Глинки из оперы «Иван Сусанин».