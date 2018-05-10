Зеленоградцев приглашают на празднование Дня славянской письменности и культуры 

24 мая по всей России будет праздноваться День славянской письменности и культуры, причем главное торжество пройдет в Москве, на Красной площади, в 13.00.
Посетить его могут все желающие. В грандиозном концерте «Когда мои друзья со мной!» прозвучат духовные песнопения, а также популярные песни советских авторов, известные белорусские и русские народные песни.
Перед зрителями выступят: Академический Большой хор «Мастера хорового пения» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Московский Синодальный хор, хор Сретенского монастыря, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, ВИА «Песняры», ансамбль «Домисольки», а также солисты: Полина Шамаева, Оскар Абдразаков, Василий Ладюк, Богдан Волков, победитель шоу «Голос-дети» Рутгер Гарехт и многие другие.
Во время концерта состоятся прямые включения из Краснодара, Сербии и Болгарии.
Завершится концерт патриотическим гимном «Славься» на музыку М. Глинки из оперы «Иван Сусанин».