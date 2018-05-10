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Меган Трейнор поделилась синглами «Can’t Dance» и «Let You Be Right»
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Меган Трейнор поделилась синглами «Can’t Dance» и «Let You Be Right» 

Аpelzin.ru 1 час назад
Американская поп-звезда Меган Трейнор Вернулась сразу с двумя новыми синглами. https://www.youtube.com/watch?v=nNZrc_XvF30 https://www.youtube.com/watch?v=0xFgVgPpkVg Композиции «Can't Dance» и «Let You Be Right» стали ведущими ласточками в поддержку грядущего третьего студийного альбома певицы, выход которого ожидается в этом году. Других деталей диска пока нет. Последний лонгплей исполнительницы «Thank You» поступил в продажу в мае 2016 году и добрался до третьей строчки американского хит-парада. Слушайте Thank You — Meghan Trainor на Яндекс. Музыке
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