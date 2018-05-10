Ещё
Песни Анны Герман услышат в СЗАО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песни Анны Герман услышат в СЗАО 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
12 мая в СЗАО состоится Вечер памяти Анны Герман. Мероприятие пройдет, а выставочном зале «Тушино»
— Композиции певицы исполнит Ольга Мусатова, — заверили в администрации зала.
Анна Герман— известная певица. Свои песни она исполняет на многих языках, однако в основном ее песни можно услышать на польском и русском языках. Она лауреат бесчисленного множества различных мировых фестивалей, в том числе в Неаполе, Каннах и Монте-Карло.
Мероприятие пройдет по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Концерт начнется в 16:00.
Управа района Куркино: последние новости
В школе №1298 прошел конкурс патриотической песни Для многодетных семей Куркина организовали показ спектакля На Родионовской пройдет творческий мастер-класс по росписи сумок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
На Самойлову набросились зрители39
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение