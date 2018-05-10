Песни Анны Герман услышат в СЗАО

12 мая в СЗАО состоится Вечер памяти Анны Герман. Мероприятие пройдет, а выставочном зале «Тушино»

— Композиции певицы исполнит Ольга Мусатова, — заверили в администрации зала.

Анна Герман— известная певица. Свои песни она исполняет на многих языках, однако в основном ее песни можно услышать на польском и русском языках. Она лауреат бесчисленного множества различных мировых фестивалей, в том числе в Неаполе, Каннах и Монте-Карло.

Мероприятие пройдет по адресу: бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1. Концерт начнется в 16:00.