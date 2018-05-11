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На «МИР Сибири» в Шушенское приедет Пелагея и оркестр Горана Бреговича
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На «МИР Сибири» в Шушенское приедет Пелагея и оркестр Горана Бреговича 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Названы имена хедлайнеров фестиваля XV Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» в Шушенском, сообщает и.о. министра культуры края Елена Мироненко.
На сцене выступит певица Пелагею, грузинская группа «Мгзавреби», звезда французской этномузыки Морган Джи. Также среди почетных гостей фестиваля Горан Брегович со своим оркестром.
На этномузыкальный и мастеровой конкурс, который будет проходит в рамках фестиваля поступило 200 заявок. Во второй тур прошли 49 номинантов, которые представляют 17 регионов России, а также Венгрию, Гану, Францию.
Сквозная тема фестиваля будет «Енисейская Сибирь». Ей будет посвящена отдельная локация, где можно ознакомиться с культурой и бытом народов, населяющих земли вокруг Енисея. Здесь разместятся национальные жилища кочевых народов Сибири: юрты тувинская и хакасская, чумы народов Севера Красноярского края.
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