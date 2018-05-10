Ева Польна: «Мы хотели доказать, что и русскоязычный дэнс-мьюзик может быть модным»

«Гости из будущего» как дуэт, состоящий из Евы Польны и Юрия Усачева , появился больше двадцати лет назад. Поначалу их музыка казалась слишком сложной, но после выхода песни «Беги от меня» коллектив начал стремительно набирать популярность. WomanHit.ru вместе с Евой Польной вспоминает, как появилась на свет композиция и где снимался провокационный клип на нее.

Ева Польна часто говорила, что они делали тогда эстраду новой эры, наверное, поэтому группа понравилась как молодому, так и старшему поколению. «Мы уже выпустили джангл-альбом „Время песок“ и эмбиент-альбом „Звезды смотрят вниз“, — вспоминает Ева. — Были широко известны в узких кругах. Но всероссийская слава в окно к нам так и не стучалась. Тогда мы азартно, по-спортивному разозлились и решили заняться танцевальной музыкой, но на качественно ином уровне, не на том, что процветал на отечественной поп-сцене. Мы хотели доказать, что и русско-язычный дэнс-мьюзик может быть модным, красивым и со смыслом. Что, собственно говоря, мы и сделали, написав летом 1998-го на одном дыхании песню „Беги от меня“. Осенью она уже звучала из всех утюгов и холодильников страны. А с зимы 99-го начала разрывать танцполы клубов и трибуны стадионов».

Однажды, стоя на светофоре, ребята услышали свою композицию «Беги от меня» из окна проезжающего мимо автомобиля. Тогда они, еще не имея собственных авто, поняли: это время не за горами — коллектив стал по-настоящему популярным.

«Видя невероятный триумф песни, наши продюсеры решили «капиталовложиться» в клип, — рассказывает Ева. — Снимали мы его дня два. Сцены загадочно-заманчивых отношений двух девушек проходили в интерьерах туалета какого-то супермодного на тот момент питерского ночного клуба. А то, как я пою в красивом платье, а Юра играет в моднючей мохнатой шубе, — уже в Москве в кинопавильоне. Это был наш первый настоящий клип. Мы кайфовали».

Но, как это обычно случается с модными коллективами, на пике популярности группа распалась. Сегодня и Ева, и Юрий продолжают заниматься любимым делом — музыкой. Но каждый — своей. «Я все так же пишу песни, — признается певица. — Надо сказать, год от года — лучше, красивее и моднее. В конце прошлого года вышел мой второй сольный альбом с символичным названием 'Феникс». Я счастлива, что моя музыка продолжает находить горячий отклик в сердцах моих поклонников и просто любителей хорошей музыки. Ура!«

Параллельно Ева пишет стихи, картины, воспитывает двух дочерей и нисколько не сожалеет о днях минувших. 'Лучшее время — здесь и сейчас», — заявляет она. Так что слова из песни «Беги от меня» — «Просто мы опавшие листья» — ни в коей мере нельзя отнести сегодня к ее авторам-исполнителям.