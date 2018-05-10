Ещё
Песни военных лет споют на концерте в ДК Орехово‑Зуева 13 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песни военных лет споют на концерте в ДК Орехово‑Зуева 13 мая 

РИАМО 35 минут назад
Жителей Орехово-Зуева приглашают на бесплатный концерт «Песни военных лет», который состоится в Доме культуры на площади Пушкина 13 мая, сообщается на странице городского комитета по культуре и спорту в соцсети «ВКонтакте».
«Ждем всех поклонников музыки на концертную программу «Песни военных лет» в Доме культуры на площади Пушкина 13 мая. Вас ждут проникновенные выступления юных и взрослых артистов городского округа, а также конкурсы и развлечения для самых маленьких и не только. Начало в 16:00. Вход свободный», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие состоится в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники программы вспомнят тех, кто не вернулся с полей сражений.
РИАМО: последние новости
В Португалии определили первую десятку финалистов конкурса «Евровидение‑2018» Самая большая в мире кувшинка расцвела в среду в «Аптекарском огороде» в Москве Конкурс «Евровидение» стартовал в Португалии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
На Самойлову набросились зрители39
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение