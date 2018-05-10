Песни военных лет споют на концерте в ДК Орехово‑Зуева 13 мая

Жителей Орехово-Зуева приглашают на бесплатный концерт «Песни военных лет», который состоится в Доме культуры на площади Пушкина 13 мая, сообщается на странице городского комитета по культуре и спорту в соцсети «ВКонтакте».

«Ждем всех поклонников музыки на концертную программу «Песни военных лет» в Доме культуры на площади Пушкина 13 мая. Вас ждут проникновенные выступления юных и взрослых артистов городского округа, а также конкурсы и развлечения для самых маленьких и не только. Начало в 16:00. Вход свободный», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие состоится в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники программы вспомнят тех, кто не вернулся с полей сражений.