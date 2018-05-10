Худшая группа в истории устроит шоу в России 

В рамках мирового тура «Feed The Machine» в Москве и Санкт-Петербурге выступит канадская рок-группа «Nickelback».
Впервые музыканты побывали в России с концертами в 2012 году и теперь вновь планируют порадовать русских фанатов.
Как отмечают сами участники коллектива, «Feed The Machine» на данный момент является самым масштабным их шоу и они готовы по-настоящему «зажечь», к чему призывают и своих поклонников.
А поклонников у альтернативной группы хватает, несмотря на то, что «Nickelback» часто критикуют, высмеивают и включают в списки худших групп на планете. В конце прошлого года, Марк Цукерберг, решивший продемонстрировать миру работу домашнего искусственного интеллекта, попросил компьютер включить для него хорошие песни коллектива. Но тот отказался, заявив, что «у этой группы таких песен нет».
В Москве «Nickelback» выступит 21 мая, Санкт-Петербург ожидает концерт 23 мая.