Худшая группа в истории устроит шоу в России

В рамках мирового тура «Feed The Machine» в Москве и Санкт-Петербурге выступит канадская рок-группа «Nickelback».

Впервые музыканты побывали в России с концертами в 2012 году и теперь вновь планируют порадовать русских фанатов.

Как отмечают сами участники коллектива, «Feed The Machine» на данный момент является самым масштабным их шоу и они готовы по-настоящему «зажечь», к чему призывают и своих поклонников.

А поклонников у альтернативной группы хватает, несмотря на то, что «Nickelback» часто критикуют, высмеивают и включают в списки худших групп на планете. В конце прошлого года, Марк Цукерберг , решивший продемонстрировать миру работу домашнего искусственного интеллекта, попросил компьютер включить для него хорошие песни коллектива. Но тот отказался, заявив, что «у этой группы таких песен нет».

В Москве «Nickelback» выступит 21 мая, Санкт-Петербург ожидает концерт 23 мая.