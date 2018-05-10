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Участницы «Новой Звезды» исполнили песни военных лет на Белорусском вокзале в Москве
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Участницы «Новой Звезды» исполнили песни военных лет на Белорусском вокзале в Москве 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Москве на площади Белорусского вокзала выступили участницы вокального конкурса «Новая Звезда». Сюда пришли несколько тысяч человек.
Концерт проводился честь ознаменования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Артистки исполнили знаменитые песни «Катюша», «Смуглянка», Темную ночь» и другие сочинения военных лет.
В этот же день на Белорусском вокзале выступили вокальный коллектив «Хор Турецкого» и группа Soprano. Музыканты дали концерт в рамках исторического проекта «Песни Победы», который проходит в восьми странах мира.
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