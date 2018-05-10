Участницы «Новой Звезды» исполнили песни военных лет на Белорусском вокзале в Москве

В Москве на площади Белорусского вокзала выступили участницы вокального конкурса «Новая Звезда». Сюда пришли несколько тысяч человек.

Концерт проводился честь ознаменования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Артистки исполнили знаменитые песни «Катюша», «Смуглянка», Темную ночь» и другие сочинения военных лет.

В этот же день на Белорусском вокзале выступили вокальный коллектив «Хор Турецкого» и группа Soprano. Музыканты дали концерт в рамках исторического проекта «Песни Победы», который проходит в восьми странах мира.