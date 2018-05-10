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Guns N’ Roses выкинули со своего классического альбома расистскую песню
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Guns N’ Roses выкинули со своего классического альбома расистскую песню 

Вести.Ru 2 часа назад
Музыканты Guns N’ Roses переиздадут свой классический альбом «Appetite for Destruction» 1987 года без скандальной песни «One in a Million», в тексте которой в неприятном контексте упоминаются темнокожие, мигранты и гомосексуалисты. Композиция вызвала массу споров сразу после того, как была издана впервые, сообщает Guardian.
В песне «One in a Million», среди прочего, есть следующие слова: «Иммигранты приезжают в нашу страну, живут, словно у себя дома, создают тут мини-Иран или распространяют болезни». Другим меньшинствам также досталось в этой композиции, написанной вокалистом Guns N’ Roses Экслем Роузом.
Музыкант прокомментировал эту песню в интервью Rolling Stone в 1988 году. По словам рокера, «One in a Million» — это вызов политкорректности.
"Я не люблю, когда мне указывают, что можно говорить, а что нет", — отметил Роуз, добавив, что его выпады были направлены в адрес конкретных темнокожих и геев, которые в разное время пытались его ограбить или изнасиловать.
"Приезжие из таких стран, как Иран, Пакистан, Китай, Япония и так далее работают в мелких магазинах или на заправках. Они относятся к тебе как к чужаку", — отметил Роуз.
Интересно, что в 1992 году Эксл Роуз выступал вместе с музыкантами Queen и Элтоном Джоном на концерте памяти Фредди Меркьюри.
Юбилейное издание «Appetite for Destruction» выйдет 29 июня.
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