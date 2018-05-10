В Канны пришло российское «Лето»

Премьера фильма «Лето» прошла 9 мая в Каннах, в зале было зарезервировано место на имя худрука «Гоголь-центра», а актеры прошли по дорожке с табличкой с именем режиссера. «Как встречали „Лето“?

Овации на премьере, долгие аплодисменты на пресс-показе (который стараниями организаторов фестиваля теперь проходит днем позже). Кино получилось очень зрительское, нежное и вместе с тем хулиганское. Можно даже сказать, что это мюзикл, такой русский черно-белый „Ла-Ла Ленд“ про молодость легендарных рокеров. Их поклонникам обижаться не на что, говорит кинокритик Тамара Ходова

Тамара Ходова кинокритик „Серебренников вставил резонера, который как только мы видим Цоя говорит: „Не похож“. Но как только идет сцена — просто полет его фантазии, — говорит: „Этого ничего не было“. Это будто представитель нашей эпохи, который выражает мнение наших современников о том, что происходило тогда. Этот фильм не похож на предыдущие работы Серебренникова, которые можно было охарактеризовать, как телеспектакль. Выглядит свежо“.

Узнаваемый почерк Серебренникова здесь действительно стал другим, но угол зрения тот же, говорит автор сценария Михаил Идов

Михаил Идов автор сценария „Конечно, это самый кинематографичный фильм Серебренникова. У него нет корней в театре, как „Ученик“, он не основан на пьесе. Но там есть и все, что люди любят в Серебренникове, включая великолепных актеров из „Гоголь-центра“ и уникальный драйв, который ему присущ“.

А дадут ли приз? Другими словами, поймет ли западный зритель историю? Оценит ли маркеры эпохи, питерские рок-клубы, лепнину в коммуналках, десятки деталей? Журналист Александр Беридзев считает, что нет.

Александр Беридзев журналист „После 18 лет жизни во Франции у меня есть сомнения. Я думаю, преамбулу поймут и для чего он, но, конечно, будет трудно с переводом. Поэзию переводить сложно. Но я надеюсь, что язык новаторский Серебренникова они поймут. Эпоха? Я думаю, что нет, это очень наша, питерская, я сам из СПБ, даже в Москве такого не было, это было что-то другое“.

Но иностранцам все понятно: любовь, молодость, музыка.

Мэтт Хоффман журналист „Интересно, как в Советском Союзе цензурировали музыку ровно в то время, когда в США этого совсем не было. Мне понравилось, отличная музыка. И там же совершенно интернациональная тема отношений, во-первых, внутри музыкальных групп, а во-вторых, любовный треугольник“.

Серебренникова задержали еще во время съемок. Монтировал сам, на домашнем компьютере, но то, что называется пост-продакшн — все эти хулиганские спецэффекты. Как знать, сумели ли продюсеры в деталях обсудить, как должно быть? Режиссер остается под домашним арестом, и даже французский МИД не смог ему помочь.

Российская премьера фильма состоится 2 июня на открытии фестиваля „Кинотавр“. В иностранной прессе уже появились первые рецензии на новый фильм Серебренникова, но их не много — из крупных международных изданий пока отметились только Guardian и Variety. Рецензии положительные, но не хвалебные: в обеих статьях отмечается, что фильм, скорее, похож на красивую зарисовку, которой не везде хватает содержания. Кинокритик Guardian сравнивает „Лето“ с музыкальным альбомом, в котором всего пара действительно прекрасных песен.