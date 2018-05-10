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Кристина Агилера рассказала о новом концертном туре
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Кристина Агилера рассказала о новом концертном туре 

Рамблер 1 час назад
Фото: @xtina
Певица готова вернуться к гастролям, спустя десять лет, сообщает Rolling Stone. Агилера анонсировала тур в поддержку нового альбома «Liberation», который должен выйти 15 июня этого года.
Певица признается, что в работе над пластинкой, кстати, первой за шесть лет, она вдохновлялась ритмами хип-хопа.
Агилера заявила, что первое выступление в рамках концертного тура состоится 25 сентября в Голливуде, а затем певица отправится в другие города. Всего состоится 22 концерта по всей Северной Америке.
О мировом турне речи пока не идет, но певица не исключает возможности, что в скором времени порадует своих поклонников чем-то еще более масштабным.
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