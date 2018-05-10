Песни и стихотворения ко Дню Победы прозвучали в библиотеке на Фестивальной

В преддверии Дня Победы, 8 мая, в библиотеке на Фестивальной улице состоялся праздничный вечер «Победа в наших сердцах!» в музыкально-поэтической гостиной Павла Пикалова.

«Выступающие посвятили стихи и песни ветеранам Великой Отечественной войны. Звучали авторские стихи и песни молодых исполнителей и произведения известных советских поэтов и композиторов. Атмосфера гостиной была торжественной и праздничной», — говорится на сайте библиотечной системы САО.

Напомним, адрес библиотеки: ул. Фестивальная, д.46. корп.1. (то)