Музыка Победы прозвучала в Митине

В большом зале детской школы искусств имени Стравинского в Митине состоялся концерт «Музыка Победы». Мероприятие было посвящено 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничном концерте приняли участие ансамбль русских народных инструментов «Концертино», фольклорные ансамбли «Золотые ворота», «Златна Капия», оркестр аккордеонистов «Vivat, гармоника!», ансамбль скрипачей «Концертино», ансамбль гитаристов «Бренд», ансамбли домристов и ударных инструментов. Также выступили лауреаты Всероссийских и международных конкурсов. (ср)