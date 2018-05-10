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Музыка Победы прозвучала в Митине
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Музыка Победы прозвучала в Митине 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В большом зале детской школы искусств имени Стравинского в Митине состоялся концерт «Музыка Победы». Мероприятие было посвящено 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В праздничном концерте приняли участие ансамбль русских народных инструментов «Концертино», фольклорные ансамбли «Золотые ворота», «Златна Капия», оркестр аккордеонистов «Vivat, гармоника!», ансамбль скрипачей «Концертино», ансамбль гитаристов «Бренд», ансамбли домристов и ударных инструментов. Также выступили лауреаты Всероссийских и международных конкурсов. (ср)
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